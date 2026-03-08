Avant match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de cette 26e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Paris FC.

C’est incontestablement le match du rebond. Et les Lyonnais en ont bien conscience. Eux qui traversent une longue zone de turbulences. Suite à l’élimination face à Lens en quart de finale de Coupe de France ce jeudi (2-2, 4-5 après tab), les Rhodaniens ont enregistré leur troisième défaite de rang. De retour aux affaires en championnat ce dimanche (20h45), les hommes de Paulo Fonseca devront marquer le coup. Bien que le technicien portugais ait toujours pleinement confiance en son groupe, il se doit d’attendre une réaction. Car à la porte du podium, ça toque fort, très fort même. Depuis leur dernier succès face à l’OL (3-2), les Marseillais sont à deux petites unités des Lyonnais. Lille et Rennes sont toujours dans la course également puisqu’ils n’accusent qu’un léger retard de 5 points.

Pour aborder ce match, les coéquipiers d’Endrick n’ont que trois jours pour récupérer. Et au vu des attitudes de Corentin Tolisso ou encore Roman Yaremchuk en fin de match face à Lens, une chose saute aux yeux : la fatigue se fait sentir. Toujours dépourvu de joueurs offensifs, Paulo Fonseca devra par ailleurs innover pour combler la blessure d’Ainsley Maitland-Niles, touché aux adducteurs.

De son côté, le Paris FC essayera de surfer sur la vague de son succès face à l'OGC Nice lors de la dernière journée (1-0). Mais ils arriveront à Décines sans trois joueurs majeurs. Grand artisan de la "remontada" parisienne au match aller (3-3), la star de l’équipe, Illan Kebbal, suspendu, ne sera pas du déplacement. Thibaut De Smet, exclu lors de la dernière rencontre, sera aussi absent. Tout comme Otavio, sanctionné pour une accumulation de cartons jaunes.

À quelle heure se joue OL - PFC ?

Comme depuis trois journées de championnat, le coup d’envoi sera donné à 20h45 ce dimanche soir. Eric Wattelier sera l’arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre OL - PFC ?

Pour suivre ce 8ᵉ affrontement de l’histoire entre les deux clubs, il faudra se rendre sur la plateforme Ligue 1+. Ce match sera commenté par Xavier Domergue et Benoit Cheyrou. Enfin, Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront présents au bord de la pelouse pour animer l’avant-match, la mi-temps et la fin de la rencontre.