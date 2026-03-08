Actualités
Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
Maxime Lopez, capitaine du Paris FC (AFP)

Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En plus des trois suspendus annoncés, le Paris FC a pris la direction de Décines sans Maxime Lopez. Le milieu est en délicatesse avec son talon d’Achille et manquera le match contre l’OL.

    La liste des absents à l’OL a de quoi donner le tournis, mais du côté du Paris FC, ce n’est pas mal non plus. Le club parisien ne joue certes pas la course à l’Europe, mais dans celle pour le maintien, Antoine Kombouaré aurait bien aimé ne pas avoir à se passer de tous ces joueurs. Ce dimanche (20h45), le PFC se présentera sans plusieurs cadres. Il y avait les trois suspendus que sont KebbalOtavio et De Smet. Les blessés de longue date avec Rémy Riou, qui ne retrouvera pas le Parc OL, Hamari Traoré, Pierre-Yves Hamel ou encore Samir Chergui, qui est en reprise.

    Destitué du brassard depuis l'arrivée de Kombouaré

    Autant de joueurs importants dans la course au maintien, auxquels s’est ajouté Maxime Lopez. Privé de son brassard depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré et laissé hors du groupe à Nice, l’ancien milieu de l’OM est en délicatesse avec son talon d’Achille. De quoi le pousser à manquer le déplacement à Décines et donc à s’ajouter à la liste des absents côté parisien.

    à lire également
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve s’incline encore à la maison
    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - dim 8 Mar 26 à 11 h 23

      Ah oui ils ont une sacrée liste d'absents aussi ! Décidément, le championnat ça devient de plus en plus à qui gérera le mieux les longues listes de blessures...
      Bref en tout cas, absents ou pas, maintenant il y a Kombouaré, autant dire qu'on va devoir batailler...

      Signaler

