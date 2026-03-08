Le Paris FC devra faire sans Maxime Lopez contre l’OL

En plus des trois suspendus annoncés, le Paris FC a pris la direction de Décines sans Maxime Lopez. Le milieu est en délicatesse avec son talon d’Achille et manquera le match contre l’OL.

La liste des absents à l’OL a de quoi donner le tournis, mais du côté du Paris FC, ce n’est pas mal non plus. Le club parisien ne joue certes pas la course à l’Europe, mais dans celle pour le maintien, Antoine Kombouaré aurait bien aimé ne pas avoir à se passer de tous ces joueurs. Ce dimanche (20h45), le PFC se présentera sans plusieurs cadres. Il y avait les trois suspendus que sont Kebbal, Otavio et De Smet. Les blessés de longue date avec Rémy Riou, qui ne retrouvera pas le Parc OL, Hamari Traoré, Pierre-Yves Hamel ou encore Samir Chergui, qui est en reprise.

Destitué du brassard depuis l'arrivée de Kombouaré

Autant de joueurs importants dans la course au maintien, auxquels s’est ajouté Maxime Lopez. Privé de son brassard depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré et laissé hors du groupe à Nice, l’ancien milieu de l’OM est en délicatesse avec son talon d’Achille. De quoi le pousser à manquer le déplacement à Décines et donc à s’ajouter à la liste des absents côté parisien.