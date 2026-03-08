OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde

Eliminé de la Coupe de France, l’OL a un match en moins sur son calendrier. Néanmoins, c’est avant tout avec un regard vers avril que le club se dirige, cherchant à faire le dos rond autant que possible sur ce mois de mars.

Les nouvelles n’ont clairement pas été bonnes. Vendredi, au moment de se présenter face à la presse, Paulo Fonseca accusait presque le coup. Non pas qu’il ruminait encore l’élimination en Coupe de France la veille face au RC Lens. Mais bien par le fait qu’il savait qu’il ne récupérerait pas de joueurs pour la réception du Paris FC ce dimanche soir (20h45). Et forcément, cela commence à faire grincer des dents encore un peu plus dans l’environnement lyonnais.

Dans ce moment charnière qu’est le mois de mars, l’OL paie chèrement ses absences sur le terrain. Deux défaites en Ligue 1 qui ont relancé la course à la troisième place et donc à la Ligue des champions et une élimination en Coupe de France. Mars devait être le mois de tous les possibles et il tourne déjà un peu à celui d’un vrai cauchemar. Une victoire dominicale contre le PFC donnerait un peu de baume au cœur aux Lyonnais. Car, malgré le discours public, les évènements contraires ont logiquement un impact.

Deux semaines pour repartir de zéro sans tout perdre

Personne ne peut faire comme si de rien n’était concernant la situation de l’OL. Ce dimanche, la formation rhodanienne se présentera encore sans Pavel Sulc, Malick Fofana, Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Ernest Nuamah et désormais Ainsley Maitland-Niles. On en n’est pas à la situation d’avoir une équipe de titulaires sur le flanc comme ce fut le cas à un moment, mais la situation devient quand même critique. Pourquoi ? Parce que les projections sont loin d’être optimistes concernant le retour de tous ces éléments. À deux jours du match de la 25e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a subi un pressing plus intense sur la question des blessures.

Mais le flou encore laissé par le Portugais sur les dates de retour n’inspire guère à l’optimisme. "Fofana ? Je pensais qu’il serait déjà de retour avec nous", a confessé le technicien, qui a cherché à mettre en avant la part psychologique différente chez les joueurs sur "la sensibilité à la douleur" et donc à reprendre sans être à 100%. Afonso Moreira était prêt à le faire et finalement, sa trop grosse envie a eu raison de son physique. Quand sera-t-il de retour ? Personne ne le sait vraiment, mais il ne sera pas là ce dimanche, pas plus que jeudi à Vigo. Avec Le Havre trois jours après, on peut supposer que rien ne poussera à un retour précipité. Il restera alors deux matchs derrière (retour contre le Celta et Monaco) avant une trêve internationale qui arrivera au bon moment.

Des changements, quels changements ?

Enfin, s’il est possible de dire ça et si l’OL n’a pas tout perdu d’ici là. Néanmoins, tous les regards sont désormais tournés vers avril pour espérer avoir un groupe au complet, en espérant que d’autres mauvaises nouvelles ne viennent pas s’ajouter. Car c’est là aussi tout le risque de cette situation. Estimant avoir un effectif restreint à présent, Paulo Fonseca continue de faire tirer sur la corde certains de ses cadres. Clinton Mata semble à bout de forces à chaque match qui se termine, Tyler Morton n’est pas en reste de ce côté-là et toute la machine lyonnaise tire la langue. Même Endrick, du haut de ses 19 ans, accuse le coup, lui qui "n’avait presque pas joué depuis un an. Jeudi, il était fatigué", concédait Fonseca.

L’heure serait donc à faire des changements, que ce soit sur la composition de départ ou en cours de match. Mais on ne peut pas dire que le Lusitanien soit un adepte de tout cela. Il évoque "un manque d’options" offensivement, quand il n’est pas friand "de beaucoup changer sur la ligne défensive". Résultat des comptes, des joueurs comme Adam Karabec ont disparu des radars, quand un Khalis Merah se demande ce qu’il a pu faire pour ne pas avoir de minutes sur les dernières sorties…