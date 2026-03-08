OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ?

Une nouvelle fois touché par les blessures, l'OL se doit de gagner face au Paris FC. Seulement, les solutions manquent, alors que le secteur défensif va se retrouver démuni jeudi prochain à Vigo.

La liste est longue comme le bras. Ce dimanche soir, Paulo Fonseca évitera encore de regarder les noms couchés dans la case des absents, au risque d'avoir encore des maux de tête. Face au Paris FC, le Portugais ne pourra compter sur aucun retour et la sanction sera la même quatre jours plus tard à Vigo contre le Celta. À une exception supplémentaire, que Hans Hateboer ne sera pas disponible non plus en Ligue Europa, car pas qualifié. Il va donc falloir faire le dos rond et se pose ainsi la question de la stratégie à adopter ce dimanche soir en Ligue 1. La venue du PFC doit-elle servir à préparer tactiquement le rendez-vous européen ou faut-il séparer ces deux matchs ?

Himbert titulaire, mais dans quel système ?

C'est toute la question, même si l'on a bien compris que Paulo Fonseca pourrait difficilement se passer de ses cadres. Après deux défaites de suite et les victoires de l'OM et de Monaco dans ce début de week-end, l'OL n'a pas de marges. Il ne peut se permettre de laisser encore des points en route, en cherchant à relancer certains éléments. Dans les faits, il le faudrait pour faire souffler certains, dans la situation actuelle, difficile pourtant. Des joueurs comme Adam Karabec ou Khalis Merah resteront en salle d'attente contre le promu, ce qui ne devrait pas être le cas de Rémi Himbert.

Fort d'une entrée convaincante à Marseille puis contre Lens, le jeune attaquant devrait connaître sa première titularisation en Ligue 1. La question est de savoir à quel poste ? Dans un système à deux attaquants avec Endrick pour rester sur la stratégie des dernières rencontres ? Ou dans un retour au 4-3-3 comme face aux Sang et Or au moment de son entrée ?