Actualités
Clinton Mata lors de Nantes - OL
Clinton Mata lors de Nantes – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ?

  • par David Hernandez

    • Une nouvelle fois touché par les blessures, l'OL se doit de gagner face au Paris FC. Seulement, les solutions manquent, alors que le secteur défensif va se retrouver démuni jeudi prochain à Vigo.

    La liste est longue comme le bras. Ce dimanche soir, Paulo Fonseca évitera encore de regarder les noms couchés dans la case des absents, au risque d'avoir encore des maux de tête. Face au Paris FC, le Portugais ne pourra compter sur aucun retour et la sanction sera la même quatre jours plus tard à Vigo contre le Celta. À une exception supplémentaire, que Hans Hateboer ne sera pas disponible non plus en Ligue Europa, car pas qualifié. Il va donc falloir faire le dos rond et se pose ainsi la question de la stratégie à adopter ce dimanche soir en Ligue 1. La venue du PFC doit-elle servir à préparer tactiquement le rendez-vous européen ou faut-il séparer ces deux matchs ?

    Himbert titulaire, mais dans quel système ?

    C'est toute la question, même si l'on a bien compris que Paulo Fonseca pourrait difficilement se passer de ses cadres. Après deux défaites de suite et les victoires de l'OM et de Monaco dans ce début de week-end, l'OL n'a pas de marges. Il ne peut se permettre de laisser encore des points en route, en cherchant à relancer certains éléments. Dans les faits, il le faudrait pour faire souffler certains, dans la situation actuelle, difficile pourtant. Des joueurs comme Adam Karabec ou Khalis Merah resteront en salle d'attente contre le promu, ce qui ne devrait pas être le cas de Rémi Himbert.

    Fort d'une entrée convaincante à Marseille puis contre Lens, le jeune attaquant devrait connaître sa première titularisation en Ligue 1. La question est de savoir à quel poste ? Dans un système à deux attaquants avec Endrick pour rester sur la stratégie des dernières rencontres ? Ou dans un retour au 4-3-3 comme face aux Sang et Or au moment de son entrée ?

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 07/03/26
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 07/03/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 07/03/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 07/03/26
    Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo
    Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid 07/03/26
    Supporters de l'OL, membres des Bad Gones
    Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC 07/03/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand 07/03/26
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement 07/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lorient le 12 avril à 20h45 07/03/26
    Thibault De Smet, défenseur du Paris FC
    OL - Paris FC : Thibault De Smet suspendu côté parisien 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut