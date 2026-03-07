Pour ce deuxième match de la semaine à Décines, l'OL reçoit le Paris FC, dimanche soir (20h45). Face aux absences défensives et offensives, Paulo Fonseca a convoqué pour la première fois Steeve Kango, latéral de la réserve. Adil Hamdani fait son retour dans le groupe pro.
Vaincre la mauvaise série. Jeudi, l'OL n'a pas perdu contre le RC Lens, mais l'élimination aux tirs au but a bien évidemment tout d'une défaite. Cela porte à trois le nombre de matchs de suite sans s'imposer et forcément, après treize succès d'affilée, un certain vent de panique a pris possession de l'environnement lyonnais. Pas de Paulo Fonseca et du vestiaire si l'on en croit les différentes sorties après Lens et avant le Paris FC. Pourtant, il va bien falloir remettre le bleu de chauffe contre le club parisien. Le promu reste sur une victoire contre Nice qui a fait du bien dans la course au maintien et l'OL ne peut toujours pas compter sur des retours.
Kamara hors du groupe
Pavel Šulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah restent encore et toujours indisponibles. Et comme si cela ne suffisait pas, Ainsley Maitland-Niles vient de s'ajouter à cette longue liste... Face à tous ces forfaits, Paulo Fonseca a donc pioché au sein du groupe Pro2. Ayant participé à l'entraînement vendredi et samedi, Steeve Kango connait une première convocation chez les professionnels. Adil Hamdani fait lui son retour dans le groupe. Il pourrait être une solution en cours de match pour mettre un peu de vitesse sur les ailes. Noham Kamara quitte le groupe de son côté.
Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Niakhaté, Mata, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Hamdani, Himbert, Endrick, Yaremchuk
des explications ?
Hamdani est dans le groupe !
Et j'espère qu'il va rentrer , c'est une autre pépite du club ce jeune !
Bizarre pour Kamara en effet. Ça sent pas très bon, probablement une alerte / blessure ou bien il ne convainc pas.
Désolé mais je ne suis plus l’esuipe 2 mais il joue à quel poste Kango ?
Sinon à part la surprise Kamara, le reste est logique.
La victoire et rien d’autre, malgré les absents je pense qu’on a connu pire en novembre ou décembre.
On a deux attaquants internationaux et une super pépite devant, notre milieu au complet donc face au pfc je pense qu’on devrait l’emporter.
Si on avait le bonheur de faire un peu reposer les cadres ( dès le départ ou en cours de match ) ça serait pas mal pour avoir toutes nos forces pour le Celta vigo.
Il est arrière droit.
Merci pour l’info 😉
Noham Kamara hors du groupe…c’est quand même bizarre ça…un des rares DC opérationnel.
Aucune explication ?
Voilà ma composition avec les changements
Avec cette équipe de départ et lez changements rapides à la 60/70 eme
Yamerchuk ( himbert) Endrick
Merah ( NARTEY)
Mangala (Morton ) Tessman ( Tolisso )
Tagliafico ( Abner) niakhate Mata Hateboer
Greif
Un Hamdani ou un autre en fonction de l’évolution du match
Ça devrait passe
Et allez Toulouse pour ce soir