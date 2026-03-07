Pour ce deuxième match de la semaine à Décines, l'OL reçoit le Paris FC, dimanche soir (20h45). Face aux absences défensives et offensives, Paulo Fonseca a convoqué pour la première fois Steeve Kango, latéral de la réserve. Adil Hamdani fait son retour dans le groupe pro.

Vaincre la mauvaise série. Jeudi, l'OL n'a pas perdu contre le RC Lens, mais l'élimination aux tirs au but a bien évidemment tout d'une défaite. Cela porte à trois le nombre de matchs de suite sans s'imposer et forcément, après treize succès d'affilée, un certain vent de panique a pris possession de l'environnement lyonnais. Pas de Paulo Fonseca et du vestiaire si l'on en croit les différentes sorties après Lens et avant le Paris FC. Pourtant, il va bien falloir remettre le bleu de chauffe contre le club parisien. Le promu reste sur une victoire contre Nice qui a fait du bien dans la course au maintien et l'OL ne peut toujours pas compter sur des retours.

Kamara hors du groupe

Pavel Šulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah restent encore et toujours indisponibles. Et comme si cela ne suffisait pas, Ainsley Maitland-Niles vient de s'ajouter à cette longue liste... Face à tous ces forfaits, Paulo Fonseca a donc pioché au sein du groupe Pro2. Ayant participé à l'entraînement vendredi et samedi, Steeve Kango connait une première convocation chez les professionnels. Adil Hamdani fait lui son retour dans le groupe. Il pourrait être une solution en cours de match pour mettre un peu de vitesse sur les ailes. Noham Kamara quitte le groupe de son côté.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Niakhaté, Mata, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Hamdani, Himbert, Endrick, Yaremchuk