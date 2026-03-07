Actualités
Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
Adil Hamdani lors d’Auxerre – OL (@OL)

OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour

  • par David Hernandez
  8 Commentaires

    • Pour ce deuxième match de la semaine à Décines, l'OL reçoit le Paris FC, dimanche soir (20h45). Face aux absences défensives et offensives, Paulo Fonseca a convoqué pour la première fois Steeve Kango, latéral de la réserve. Adil Hamdani fait son retour dans le groupe pro.

    Vaincre la mauvaise série. Jeudi, l'OL n'a pas perdu contre le RC Lens, mais l'élimination aux tirs au but a bien évidemment tout d'une défaite. Cela porte à trois le nombre de matchs de suite sans s'imposer et forcément, après treize succès d'affilée, un certain vent de panique a pris possession de l'environnement lyonnais. Pas de Paulo Fonseca et du vestiaire si l'on en croit les différentes sorties après Lens et avant le Paris FC. Pourtant, il va bien falloir remettre le bleu de chauffe contre le club parisien. Le promu reste sur une victoire contre Nice qui a fait du bien dans la course au maintien et l'OL ne peut toujours pas compter sur des retours.

    Kamara hors du groupe

    Pavel Šulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah restent encore et toujours indisponibles. Et comme si cela ne suffisait pas, Ainsley Maitland-Niles vient de s'ajouter à cette longue liste... Face à tous ces forfaits, Paulo Fonseca a donc pioché au sein du groupe Pro2. Ayant participé à l'entraînement vendredi et samedi, Steeve Kango connait une première convocation chez les professionnels. Adil Hamdani fait lui son retour dans le groupe. Il pourrait être une solution en cours de match pour mettre un peu de vitesse sur les ailes. Noham Kamara quitte le groupe de son côté.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kango, Niakhaté, Mata, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Ghezzal, Hamdani, Himbert, Endrick, Yaremchuk

    8 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 7 Mar 26 à 19 h 16

      "Noham Kamara quitte le groupe de son côté."
      des explications ?

      Hamdani est dans le groupe !
      Et j'espère qu'il va rentrer , c'est une autre pépite du club ce jeune !

      1. Avatar
        fandelol - sam 7 Mar 26 à 19 h 57

        Bizarre pour Kamara en effet. Ça sent pas très bon, probablement une alerte / blessure ou bien il ne convainc pas.

    2. Avatar
      Olreal - sam 7 Mar 26 à 19 h 45

      Désolé mais je ne suis plus l’esuipe 2 mais il joue à quel poste Kango ?
      Sinon à part la surprise Kamara, le reste est logique.
      La victoire et rien d’autre, malgré les absents je pense qu’on a connu pire en novembre ou décembre.
      On a deux attaquants internationaux et une super pépite devant, notre milieu au complet donc face au pfc je pense qu’on devrait l’emporter.
      Si on avait le bonheur de faire un peu reposer les cadres ( dès le départ ou en cours de match ) ça serait pas mal pour avoir toutes nos forces pour le Celta vigo.

      1. Avatar
        fandelol - sam 7 Mar 26 à 19 h 56

        Il est arrière droit.

        1. Avatar
          Olreal - sam 7 Mar 26 à 20 h 12

          Merci pour l’info 😉

    3. RBV
      RBV - sam 7 Mar 26 à 19 h 58

      Noham Kamara hors du groupe…c’est quand même bizarre ça…un des rares DC opérationnel.
      Aucune explication ?

    4. Avatar
      Olreal - sam 7 Mar 26 à 20 h 16

      Voilà ma composition avec les changements
      Avec cette équipe de départ et lez changements rapides à la 60/70 eme

      Yamerchuk ( himbert) Endrick
      Merah ( NARTEY)
      Mangala (Morton ) Tessman ( Tolisso )
      Tagliafico ( Abner) niakhate Mata Hateboer
      Greif
      Un Hamdani ou un autre en fonction de l’évolution du match
      Ça devrait passe

    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 7 Mar 26 à 20 h 18

      Et allez Toulouse pour ce soir

    derniers commentaires
