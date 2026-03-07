OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo

Avec la blessure d’Ainsley Maitland-Niles, l’OL se retrouve sans latéral droit en Coupe d’Europe. Hans Hateboer et Noham Kamara, qui peuvent occuper le poste, ne sont pas qualifiés.

Un problème de plus. Depuis le quart de finale de Coupe de France contre Lens jeudi soir, l’infirmerie de l’OL s’est encore un peu plus remplie. Sorti à la 69e minute, Ainsley Maitland-Niles souffre des adducteurs et va manquer les "quinze prochains jours" de compétition. Un énième coup dur pour Paulo Fonseca qui doit déjà composer avec un secteur offensif démuni. Celui défensif va-t-il subir le même sort ? Avec Ruben Kluivert encore sur le flanc pour deux matchs minimum, l’entraîneur portugais va certainement aligner Hans Hateboer ce dimanche contre le Paris FC. Mais en Ligue Europa, l’absence de Maitland-Niles est encore un peu plus problématique.

Entre le secteur défensif et offensif, pas de bons choix...

Jeudi, à Vigo, l’OL va se déplacer sans latéral droit, si ce n’est Clinton Mata. En effet, Hateboer n’est pas qualifié pour cette seconde phase européenne. Situation semblable pour Noham Kamara, arrivé en fin de mercato hivernal. Le choix des dirigeants a fait grincer des dents chez les supporters. Mais le problème aurait été le même si Roman Yaremchuk ou Endrick n’avaient pas été inscrits, vu les manques actuels en attaque. Pas de bons choix mais un Paulo Fonseca qui va devoir encore bricoler, que ce soit en Galice ou pour le retour au Parc OL le 19 mars.