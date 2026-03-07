Actualités
Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Avec la blessure d’Ainsley Maitland-Niles, l’OL se retrouve sans latéral droit en Coupe d’Europe. Hans Hateboer et Noham Kamara, qui peuvent occuper le poste, ne sont pas qualifiés.

    Un problème de plus. Depuis le quart de finale de Coupe de France contre Lens jeudi soir, l’infirmerie de l’OL s’est encore un peu plus remplie. Sorti à la 69e minute, Ainsley Maitland-Niles souffre des adducteurs et va manquer les "quinze prochains jours" de compétition. Un énième coup dur pour Paulo Fonseca qui doit déjà composer avec un secteur offensif démuni. Celui défensif va-t-il subir le même sort ? Avec Ruben Kluivert encore sur le flanc pour deux matchs minimum, l’entraîneur portugais va certainement aligner Hans Hateboer ce dimanche contre le Paris FC. Mais en Ligue Europa, l’absence de Maitland-Niles est encore un peu plus problématique.

    Entre le secteur défensif et offensif, pas de bons choix...

    Jeudi, à Vigo, l’OL va se déplacer sans latéral droit, si ce n’est Clinton Mata. En effet, Hateboer n’est pas qualifié pour cette seconde phase européenne. Situation semblable pour Noham Kamara, arrivé en fin de mercato hivernal. Le choix des dirigeants a fait grincer des dents chez les supporters. Mais le problème aurait été le même si Roman Yaremchuk ou Endrick n’avaient pas été inscrits, vu les manques actuels en attaque. Pas de bons choix mais un Paulo Fonseca qui va devoir encore bricoler, que ce soit en Galice ou pour le retour au Parc OL le 19 mars.

    à lire également
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour
    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 7 Mar 26 à 17 h 46

      Abner peut dépanner en latéral droit ! 🤔

      Signaler
    2. RBV
      RBV - sam 7 Mar 26 à 18 h 02

      Il va falloir qu’on bétonne pour le match aller…un bon vieux 0-0 des familles !

      Signaler
    3. Avatar
      MIMI38 - sam 7 Mar 26 à 18 h 04

      repasser Clinton a droite et mettre Tessmann en charniere avec Moussa est une autre solution , pas la plus rassurante , j 'en conviens , mais s 'en est une...toutes ces blessures vont nous gâcher ce qui est pour l'instant , une saison formidable , quel dommage ce serait....

      Signaler
    4. florentdu42
      florentdu42 - sam 7 Mar 26 à 18 h 16

      Mettre une défense à 3 avec tagliafico niakhate tessmann et abner latéral gauche et mata latéral droit ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 19:03
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 17:30
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 16:40
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 15:50
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 15:00
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 14:10
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 13:20
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 11:45
    Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo
    Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid 11:00
    Supporters de l'OL, membres des Bad Gones
    Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC 10:15
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand 09:30
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement 08:45
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : l’OL recevra Lorient le 12 avril à 20h45 08:00
    Thibault De Smet, défenseur du Paris FC
    OL - Paris FC : Thibault De Smet suspendu côté parisien 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca s'agace et prend la défense d'Endrick 06/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : un mois de mars intense 06/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    OL : Maitland-Niles absent quinze jours 06/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut