Actualités
Marie-Antoinette Katoto avec la France
Marie-Antoinette Katoto avec la France (UEFA)

Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues

  • par David Hernandez

    • Après une victoire compliquée en Irlande, les Bleues de Laurent Bonadei ont fini leur trêve internationale avec un large succès (4-1) sur la Pologne à Dijon. Les Lyonnaises Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont marqué.

    La prestation a été bien meilleure que quatre jours auparavant. Il faut dire qu'il était difficile de faire pire que ce qui avait été vu en Irlande. À Dijon, les plus de huit mille spectateurs à Gaston Gérard en ont eu pour leur argent. Cinq buts au total, dont quatre pour les Bleues. Après une victoire difficile en Irlande pour la 1re journée de ces éliminatoires, les joueuses de Laurent Bonadei ont eu moins de mal face à la Pologne. Un succès 4-1 qui propulse l'équipe de France féminine seule à la première place de son groupe. Le chemin vers le Brésil a déjà bien ouvert ses portes, avec deux points d'avance sur les Pays-Bas et cinq sur son adversaire du soir.

    90 minutes pour Sombath

    Pour ce deuxième rendez-vous de la trêve, Bonadei avait choisi de lancer ses trois Lyonnaises d'entrée de jeu. Alice Sombath a pris place en défense centrale et a joué toute la rencontre. Décisive défensivement en Irlande, Marie-Antoinette Katoto l'a été du bon côté cette fois-ci. L'attaquante d'OL Lyonnes a ouvert le score à la 20e minute, avant de s'offrir un doublé cinq minutes avant la pause.

    Une réalisation qui a redonné l'avantage aux Bleues après la réduction du score polonaise (1-1, 29e). Autre Lyonnaise sur le pont, Kadidiatou Diani a, elle aussi, fini cette trêve avec un but à la 71e pour le 4-1. Cinq minutes plus tard, l'ailière ainsi que Katoto laissaient leur place. De quoi se tourner vers le quotidien d'OL Lyonnes et ce mois de mars chargé.

    à lire également
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues 10:15
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : avant-match, horaire et diffusion TV 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    En gagnant à Toulouse, l’OM met la pression sur l’OL 08:45
    Les joueurs de l'OL lors de la séance des tirs au but contre le RC Lens
    OL - Paris FC : encore deux semaines à tirer sur la corde 08:00
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL - Paris FC : un test pour préparer tactiquement au mieux Vigo ? 07:30
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL - Paris FC : première convocation pour Kango, Hamdani de retour 07/03/26
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    OL : une pénurie de latéraux à venir à Vigo 07/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman 07/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    OL : Fonseca salue un Yaremchuk buteur et dans l’effort 07/03/26
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : choc international au sommet entre coéquipières 07/03/26
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    Prêté par l’OL à Montpellier, Molebe marque son premier but en pro 07/03/26
    Antoine Kombouaré, entraîneur français de Ligue 1
    OL - PFC : Kombouaré s’attend à "des Lyonnais revanchards" 07/03/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL Académie : le programme du week-end 07/03/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Eric Wattellier arbitrera OL - Paris FC, dimanche 07/03/26
    Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo
    Avant l’OL, le Celta de Vigo a longtemps tenu tête au Real Madrid 07/03/26
    Supporters de l'OL, membres des Bad Gones
    Suspendu, le Kop Virage Nord repositionné pour OL - Paris FC 07/03/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert, le petit jeune qui joue comme un grand 07/03/26
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha ont fait leur retour à l'entraînement 07/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut