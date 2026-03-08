Katoto et Diani (OL Lyonnes) buteuses dans le succès des Bleues

Après une victoire compliquée en Irlande, les Bleues de Laurent Bonadei ont fini leur trêve internationale avec un large succès (4-1) sur la Pologne à Dijon. Les Lyonnaises Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont marqué.

La prestation a été bien meilleure que quatre jours auparavant. Il faut dire qu'il était difficile de faire pire que ce qui avait été vu en Irlande. À Dijon, les plus de huit mille spectateurs à Gaston Gérard en ont eu pour leur argent. Cinq buts au total, dont quatre pour les Bleues. Après une victoire difficile en Irlande pour la 1re journée de ces éliminatoires, les joueuses de Laurent Bonadei ont eu moins de mal face à la Pologne. Un succès 4-1 qui propulse l'équipe de France féminine seule à la première place de son groupe. Le chemin vers le Brésil a déjà bien ouvert ses portes, avec deux points d'avance sur les Pays-Bas et cinq sur son adversaire du soir.

90 minutes pour Sombath

Pour ce deuxième rendez-vous de la trêve, Bonadei avait choisi de lancer ses trois Lyonnaises d'entrée de jeu. Alice Sombath a pris place en défense centrale et a joué toute la rencontre. Décisive défensivement en Irlande, Marie-Antoinette Katoto l'a été du bon côté cette fois-ci. L'attaquante d'OL Lyonnes a ouvert le score à la 20e minute, avant de s'offrir un doublé cinq minutes avant la pause.

Une réalisation qui a redonné l'avantage aux Bleues après la réduction du score polonaise (1-1, 29e). Autre Lyonnaise sur le pont, Kadidiatou Diani a, elle aussi, fini cette trêve avec un but à la 71e pour le 4-1. Cinq minutes plus tard, l'ailière ainsi que Katoto laissaient leur place. De quoi se tourner vers le quotidien d'OL Lyonnes et ce mois de mars chargé.