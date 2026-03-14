OL Lyonnes s'offre la première Coupe LFFP de l'histoire (1-0)

Gêné en première période puis dominateur après la pause, OL Lyonnes remporte la Coupe LFFP (1-0). Melchie Dumornay a inscrit le but décisif.

Est-ce le contexte qui a pesé sur le déroulé du match ? Ou le décalage de conditions entre la France et la Côte d'Ivoire où il a eu lieu ? En tout cas, OL Lyonnes et le PSG ont eu du mal à se lâcher ce samedi en finale de la Coupe LFFP. La première période fut extrêmement fermée, avec peu d'occasions à signaler.

Du côté des Lyonnaises, on peut signaler les opportunités pour Lindsey Heaps (6e) et Wendie Renard de la tête sur corner (33e). Tabitha Chawinga a bien fait trembler les filets, mais elle était hors jeu (35e). Globalement, les joueuses de Jonatan Giráldez ont eu la maîtrise, surtout avant la pause, mais les Parisiennes ont su légèrement les bousculer en début de partie.

Penalty annulé puis ouverture du score

0-0 au retour des vestiaires, il fallait faire la différence pour soulever ce premier trophée de l'année. La domination des Rhodaniennes, surtout territoriale, s'est accentuée. À l'image de cette attaque rapide qui a failli provoquer un penalty pour une "faute" sur Tabitha Chawinga. Mais la Var et l'arbitre sont finalement revenues sur cette décision (54e).

Forcément, leur adversaire a fini par craquer sur un joli mouvement collectif dans la surface. À la conclusion d'un centre en retrait de Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg s'est intelligemment effacée, pour la conclusion de Melchie Dumornay (1-0, 59e).

Des occasions, mais pas de second but

Un but qui a ouvert les espaces, mais OL Lyonnes a manqué de précision et d'un brin de réussite pour accroître son avance, à l'image du poteau trouvé par Kadidiatou Diani (75e). Mais ces actions vendangées ne laisseront pas de regret à l'équipe. Le Paris Saint-Germain n'ayant jamais été en mesure de revenir dans le jeu.

Voilà donc le premier sacre pour Jonatan Giráldez dans ce club, et le premier des championnes de France en 2025-2026. En souhaitant que ce soit le début d'une moisson pour cet exercice. Sachant que le coach espagnol a même pu faire tourner ses cadres Wendie Renard, Ada Hegerberg et Damaris Egurrola en les sortant à 64e minute. Prochain rendez-vous, le quart de finale de Coupe de France à domicile face au Havre mercredi. Mais avant ça, un long voyage retour attend les Lyonnaises.