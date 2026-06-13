Elle pourrait être la deuxième recrue annoncée par OL Lyonnes cet été. Caroline Weir a quitté le Real Madrid après quatre ans dans la capitale espagnole.

Vendredi, OL Lyonnes a lancé son mercato. Il tient sa gardienne numéro 2, Maria Luisa Grohs, qui a signé pour un an. Après l'Allemande, la deuxième recrue devrait être écossaise. Cible des championnes de France, Caroline Weir a quitté le Real Madrid le 12 juin. Elle arrivait en fin de contrat avec la "Maison Blanche". Arrivée en 2022, elle a disputé 125 matchs au cours desquels elle a marqué 63 buts. Meilleure réalisatrice et passeuse de l'histoire du club, elle aura marqué son passage dans la capitale espagnole.

Une officialisation imminente ?

Désormais, sa carrière devrait s'inscrire dans le Rhône. La nouvelle court depuis plusieurs mois, nous confirmions d'ailleurs fin mai qu'elle était convoitée par les dirigeants lyonnais. L'Equipe indique que la venue de la milieu offensive de 30 ans devrait rapidement être officialisée par les finalistes de la dernière Ligue des champions.

L'un des rares mouvements attendus cet été à OL Lyonnes. Hormis le départ de Lindsey Heaps, et celui probable de Teagan Micah, l'effectif ne sera pas chamboulé. Des jeunes, de retour de prêt ou issues de la réserve, complèteront le groupe de Jonatan Giráldez en 2026-2027.