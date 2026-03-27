Mercato : une cadre du Real Madrid à OL Lyonnes ?

En fin de contrat avec le Real Madrid, Caroline Weir aurait entamé des discussions avec OL Lyonnes. La milieu évolue depuis quatre ans en Espagne.

Au niveau fin de contrat, la direction d’OL Lyonnes a rapidement voulu régler cette question. Depuis le début de l’année 2026, le club lyonnais a prolongé Inès Benyahia et Alice Sombath, tandis que Lindsey Heaps a annoncé son choix de rentrer aux États-Unis. Il reste encore le dossier Teagan Micah, mais de ce point de vue, Vincent Ponsot et Michele Kang ont voulu prendre les devants pour ne pas polluer le vestiaire. La question est désormais de savoir quels seront les mouvements estivaux à OL Lyonnes après un été 2025 particulièrement mouvementé.

Un profil expérimenté

En rejoignant Denver, Heaps va forcément laisser un vide dans le vestiaire, même si la direction avait rapidement laissé entendre qu’il y avait de la ressource en interne pour combler ce départ. Cependant, ESPN avance que les octuples championnes d’Europe auraient lancé des discussions avec Caroline Weir. Cette dernière arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et ne prolongera pas après quatre saisons en Espagne. Le profil de l’internationale écossaise capable de jouer au milieu comme en attaque aurait de quoi séduire Jonatan Giraldez. À bientôt 31 ans, Weir pourrait être un renfort d’expérience, même si cela pourrait de facto boucher encore un peu plus la route de certaines jeunes.