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Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
Caroline Weir lors de Real Madrid – Arsenal (ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Mercato : une cadre du Real Madrid à OL Lyonnes ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En fin de contrat avec le Real Madrid, Caroline Weir aurait entamé des discussions avec OL Lyonnes. La milieu évolue depuis quatre ans en Espagne.

    Au niveau fin de contrat, la direction d’OL Lyonnes a rapidement voulu régler cette question. Depuis le début de l’année 2026, le club lyonnais a prolongé Inès Benyahia et Alice Sombath, tandis que Lindsey Heaps a annoncé son choix de rentrer aux États-Unis. Il reste encore le dossier Teagan Micah, mais de ce point de vue, Vincent Ponsot et Michele Kang ont voulu prendre les devants pour ne pas polluer le vestiaire. La question est désormais de savoir quels seront les mouvements estivaux à OL Lyonnes après un été 2025 particulièrement mouvementé.

    Un profil expérimenté

    En rejoignant DenverHeaps va forcément laisser un vide dans le vestiaire, même si la direction avait rapidement laissé entendre qu’il y avait de la ressource en interne pour combler ce départ. Cependant, ESPN avance que les octuples championnes d’Europe auraient lancé des discussions avec Caroline Weir. Cette dernière arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et ne prolongera pas après quatre saisons en Espagne. Le profil de l’internationale écossaise capable de jouer au milieu comme en attaque aurait de quoi séduire Jonatan Giraldez. À bientôt 31 ans, Weir pourrait être un renfort d’expérience, même si cela pourrait de facto boucher encore un peu plus la route de certaines jeunes.

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - ven 27 Mar 26 à 9 h 48

      Si l'on ne fait pas jouer nos joueuses, formées au club et aptes à jouer, comment les faire progresser ?
      Heaps, ex Horan, est une milieu offensive, Melchie est là pour ce poste, Inès aussi. C'est le coach qui voit, il est là pour ça car, la critique est facile, mais l'art est difficile 😊

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    2. Avatar
      BadGone91 - ven 27 Mar 26 à 9 h 59

      Bientôt 31 ans.. c'est un profil expérimenté ok, mais pas sûr qu'elle vienne en tant que titulaire au milieu non ? Elle arrive surement pour apporter son expérience et un profil différent à disposition du coach.

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