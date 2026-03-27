De retour en sélection un an après, Endrick n'a pas pu reporter le maillot du Brésil. L'attaquant est resté sur le banc contre la France. Yvann Konan a, de son côté, gardé sa cage inviolée lors de l'amical entre les U23 du Maroc et ceux de la Côte d'Ivoire.

C'était forcément un match particulier pour l'un. Absent de la liste du Brésil depuis un an, Endrick a profité de cette trêve internationale de mars pour retrouver la sélection. Son choix de rejoindre l'OL en prêt s'avère donc payant et la symbolique était bien présente jeudi à Boston puisque les Auriverde affrontaient l'équipe de France. Dans l'Hexagone depuis trois mois désormais, Endrick avait à cœur de s'illustrer contre les Bleus.

Malheureusement, l'attaquant lyonnais n'a pas eu la chance de fouler la pelouse du Gillette Stadium. Malgré la supériorité numérique du Brésil qui devait courir derrière un break de retard, Carlo Ancelotti n'a pas jugé bon de faire entrer le jeune international, qui est donc resté sur le banc dans la défaite brésilienne (1-2). Endrick aura peut-être l'occasion de célébrer sa 15e sélection dans la nuit de mardi à mercredi prochain (2h du matin en France) avec un autre amical contre la Croatie.

Un penalty marocain raté face à Konan

Parmi les joueurs de l'OL disputant un amical jeudi, Yvann Konan était lui titulaire avec les U23 de la Côte d'Ivoire. Les Éléphanteaux ont posé leur valise à Rabat pour une double confrontation contre le Maroc. Le premier amical s'est terminé sur un score nul et vierge au complexe sportif Mohammed VI (0-0). Dans le but ivoirien, Konan a dû faire face à un penalty en faveur des Marocains juste avant la pause. S'il est parti du bon côté, le gardien lyonnais a surtout vu Yassir Zabiri complètement se manquer avec une tentative hors cadre. Prochain rendez-vous entre les deux nations lundi prochain.