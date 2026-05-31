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Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
Lindsey Heaps (OL Lyonnes) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Heaps "fera toujours partie de la famille" OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de son neuvième titre avec OL Lyonnes, Lindsey Heaps a fini son aventure lyonnaise sur une note positive. La milieu américaine va laisser un vide dans le vestiaire.

    Ce dimanche, elle a pris l'avion direction les Etats-Unis. Seulement, cette fois, il n'y aura pas de voyage retour. Sélectionnée avec la sélection américaine, dont elle est la capitaine, Lindsey Heaps a tourné le dos à quatre ans et demis d'aventure à Lyon. Ce qui ne devait être qu'un prêt de dix-huit mois a finalement été bien plus. Vainqueur de la Ligue des champions dès son arrivée en 2022, la milieu a raflé huit autres trophées ensuite, dont le dernier vendredi soir face au Paris FC. Il y avait forcément de l'émotion, d'autant plus après le geste de grande classe de Wendie Renard.

    A l'image de ce qu'elle avait pu faire à Dzsenifer Marozsan lors de la finale européenne à Budapest ou la saison passée à Eugénie Le Sommer, la numéro 3 d'OL Lyonnes a laissé son brassard à sa coéquipière pour lui laisser le soin de soulever en première le trophée de championnes de France. "On parle beaucoup de football, j’ai sans doute accompli ici ce dont j’ai rêvé toute ma vie. Mais honnêtement, avec le recul, ce qui compte le plus, ce sont les gens, a-t-elle déclaré après la rencontre. Ce club est incroyable. Je suis tellement heureuse, car on a la chance de découvrir des endroits incroyables et de rencontrer des personnes vraiment extraordinaires. Je me sens tellement chanceuse que ça me soit arrivé."

    Ponsot : "Si ce n'était pas Denver, elle serait sûrement restée"

    Si son impact sur le terrain commençait à se réduire au fil des mois, celui qu'elle avait dans le vestiaire était encore grand. Jouant le rôle de grande soeur ou de maman avec Lily Yohannes, Lindsey Heaps va laisser un grand vide. Mais, dans la pure tradition lyonnaise, il ne serait pas surprenant de voir l'Américaine débarquer entre Rhône et Saône pour rendre visite à ses anciennes coéquipières. En tout cas, la porte est grande ouverte. "Son départ est né d'un accord avec elle, et je pense que si ce n'est pas pour Denver, qui est sa ville... L'émotion qu'elle a depuis six mois lorsqu'on lui en parle... C'est une belle histoire humaine, on lui souhaite tout le meilleur dans sa nouvelle vie, a déclaré Vincent Ponsot. Elle va nous manquer, mais elle sera toujours la bienvenue car elle fait partie de la famille."

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