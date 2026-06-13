Les 4 Lyonnais participant au tournoi Maurice Revello sont présents à Toulon ce samedi pour les finales. Mathys De Carvalho peut d'ailleurs remporter la compétition.

Ce sont les derniers efforts avant les vacances. Le tournoi Maurice Revello se conclut ce samedi avec les finales. Sur les dix nations en lice au départ, elles ne sont plus que quatre. Et parmi elles, deux se joueront le gain de l'épreuve à 19 heures. Il s'agit du Portugal U20 de Mathys De Carvalho, buteur et excellent contre le Canada jeudi (6-1), qui affrontera la Tunisie. Une belle opposition, et peut-être un léger avantage aux Portugais. Ces derniers ont vraiment impressionné lors de la phase de poules (13 buts en quatre parties).

Match pour la 3e place avec 3 Lyonnais

Seule équipe à lui résister, la Côte d'Ivoire (0-0), qui a malgré tout terminé deuxième du groupe. Avec Yvann Konan dans les cages, les jeunes Ivoiriens voudront achever la saison en beauté. Le gardien, qui connaît bien la compétition, défiera à 13h30 deux autres Lyonnais. Avec la République démocratique du Congo, Prince Mbatshi et Nehemie Lurika, tous deux sur le banc, lutteront également pour obtenir la 3e place.