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Alain Caveglia avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

Chanelet, Laigle et Caveglia... Les anciens de l'OL à Saint-Forgeux ce samedi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Des anciennes gloires de l'OL disputeront un match de gala ce samedi près de Lyon. Direction Saint-Forgeux pour voir Jean-Marc Chanelet, Pierre Laigle ou encore Alain Caveglia.

    Le week-end prochain, le 20 juin, les Légendes de l'OL seront en Haute-Savoie pour les 80 ans de l'AS Sillingy. Mais certaines d'entre elles auront une autre échéance avant ce rendez-vous festif. Ce samedi a lieu le centenaire de l’Amicale Sportive de Saint-Forgeux. Près de Lyon, Jean-Marc Chanelet, Pierre Laigle ou encore Alain Caveglia ont accepté de relever le défi. Direction le stade Henri-Denis à 15h30 ce 13 juin.

    Entrée gratuite

    Les anciens footballeurs lyonnais et leurs compères affronteront les vieilles gloires locales. L'entrée est entièrement gratuite, mais cette confrontation de gala aura un côté caritatif. En effet un don sera reversé à l’association l’Orchidée, qui soutient et réalise les projets d’enfants gravement malades.

    Tout au long de la journée, le club a prévu une kyrielle d'animations. Dès 11h30, les jeunes de l’ASSF seront à l’honneur avec les rencontres U7, U9, U11 et U13. Les enfants pourront également s'amuser sur des structures gonflables ou en participant à d'autres réjouissances. La célébration se conclura par une soirée cabaret, un événement déjà complet.

    Toutes les informations et le programme de la journée

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    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 12 Juin 26 à 16 h 15

      Un tournoi avec Caveglia, ça me rappelle de bons souvenirs

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