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Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL fera partie des premiers clubs à reprendre

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Logiquement, puisqu'il sera le premier à entrer en lice en compétition, l'OL fait partie des clubs de Ligue 1 qui reprendront le plus tôt. Rennes et Troyes limiteront.

    Ces derniers jours, l'OL en a dit plus sur son calendrier estival. On savait déjà, mais il reprendra l'entraînement le lundi 29 juin, soit dans un peu plus de deux semaines. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont un peu moins de vacances en raison de la 4e place en Ligue 1 cette saison. En effet, cette position les oblige à disputer un 3e tour préliminaire pour accéder à la Ligue des champions. Début des choses sérieuses le 4 ou 5 août.

    L'OL en avance, mais pas sur tout le monde

    Paulo Fonseca et le staff ont donc convoqué le groupe avant même juillet. Ce qui est quelque peu en avance par rapport aux autres formations. Selon les informations parues ici et là, Auxerre commencera sa préparation le 13 juillet par exemple. Angers, Lens et Toulouse le 9, Nice et Strasbourg le 8. Mais des équipes comme le Paris FC et Lille seront sur le pont dès le 1er juillet, alors que le championnat démarrera le week-end du 23 août. À noter que deux concurrents, Rennes et Troyes, se remettront au travail dès le 29 juin, eux aussi.

    L'Olympique lyonnais attaquera, après une semaine de boulot, par un amical contre Mâcon 71 (08/07), puis face aux Suisses de Saint-Gall (11/07) et du Servette FC (15/07). Les Rhodaniens partiront ensuite en stage du côté de l'Allemagne du 19 au 24 juillet, sachant que deux autres affiches seront programmées avant la Ligue des champions.

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    3 commentaires
    1. Ben01
      Ben01 - ven 12 Juin 26 à 14 h 50

      Fallait gagner contre Toulouse ou Lens pour avoir plus de vacances 😁

      Signaler
    2. Avatar
      Olisev - ven 12 Juin 26 à 14 h 58

      Ils vont limiter quoi Rennes et Troyes ?

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    3. Avatar
      ciresglover - ven 12 Juin 26 à 14 h 59

      Je veux bien que Rennes soit un concurrent mais j’ose espérer que nous n’aurons pas les mêmes objectifs que Troyes. Ils feront bien parti du même championnat mais sans leur manquer de respect nous assumerons des velléités différentes en terme de classement. Ils restent néanmoins nos concurrents.

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