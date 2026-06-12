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Mathieu Bodmer, consultant pour Prime Video
Mathieu Bodmer, consultant pour Prime Video (AFP)

Mercato : Mathieu Bodmer (ex-OL) retourne à Caen

  • par Gwendal Chabas

    • En Ligue 3, Caen tient son nouveau directeur du football. Ancien joueur de l'OL, Mathieu Bodmer intègre l'organigramme.

    Après un passage de quatre ans très réussi au Havre, Mathieu Bodmer change de projet. Cela peut paraître surprenant au vu de la réputation acquise ces dernières saisons par l'ex-milieu de terrain, mais il se tourne vers son premier amour. Pourtant en Ligue 3, le SM Caen est parvenu à attirer son ancien joueur. Normand de naissance, le dirigeant a disputé 84 rencontres avec l'équipe première caennaise, où il a été formé.

    Un trio avec Clichy et Larguet pour gérer le sportif

    Jeudi, le pensionnaire de 3e division a officialisé la nouvelle qui était déjà plus ou moins connue. Directeur sportif au HAC, le footballeur passé par l'Olympique lyonnais entre 2007 et 2010 est désormais directeur du football. Il reste dans la région et travaillera aux côtés de l'entraîneur de Gaël Clichy, ainsi qu'avec Nasser Larguet. Lui aussi revient à la maison en qualité de vice-président en charge du technique.

    Homme ayant beaucoup œuvré un peu partout dans l'univers footballistique, on se souvient qu'il avait été choisi par l'OL pour effectuer un "audit" de son centre de formation, ce qui remonte au début de l'année 2025.

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