Pour Mathieu Bodmer (ex-OL), Jean-Michel Aulas a révolutionné le football au cours des 30 dernières années.

Passé par l'Olympique lyonnais de 2007 à 2010, Mathieu Bodmer (Le Havre) a évoqué sur Europe 1, les dirigeants qui l'ont marqué durant sa carrière. L'actuel directeur sportif Havrais n'a évidemment pas oublié de mentionner le président du club lyonnais. "J’ai surtout connu de grands dirigeants : Michel Seydoux à Lille, Guy Chambily et Jean-François Fortin à Caen, Jean-Michel Aulas à Lyon, Jean-Pierre Rivère à Nice. Ils connaissent le foot et sont passionnés." Après avoir livré une liste de plusieurs noms, le Normand s'est attardé sur le cas de Jean-Michel Aulas et l'impacte qu'il a eu sur l'OL et le football de manière général.

"J'ai beaucoup de respect pour lui"

"Un Monsieur comme Aulas, j’ai beaucoup de respect pour lui. Pendant 30 ans, il a révolutionné le football, il a montré comment développer un club de foot, a confié Mathieu Bodmer. Regardez où était l’OL quand il a repris le club et ce que c’est devenu (...) On essaye de prendre le meilleur de chaque club avec nos moyens, avec notre histoire." Visiblement très admiratif de ce qu'a pu faire Aulas entre Rhône et Saône, le natif d'Évreux n'en est pas à ses premiers éloges. En juin dernier, il avait exprimé le fait d'avoir "adoré" travailler avec JMA.