OL - Montpellier : Caqueret doit rester sur sa lancée

Maxence Caqueret entend surfer sur sa réussite récente et valider ses progrès offensifs pour son centième match en Ligue 1, tous avec l'OL, dimanche contre Montpellier.

"J'ai un rôle un peu plus haut et j'ai eu la chance de marquer. Je suis très content et j'espère que d'autres buts viendront", a réagi Maxence Caqueret après son match à la Meinau, où il a contribué à battre Strasbourg (2-1). Conscient de ses faiblesses dans la zone de finition dont il peine parfois à s'approcher, l'enfant de l'OL veut "s'améliorer sur ce point". "Je dois prendre de meilleurs repères pour concrétiser mes occasions. À moi, de savoir gérer cette position, de décrocher et de partir dans la profondeur au bon moment, de progresser devant le but", a-t-il dit.

Critiqué pendant une bonne partie de cette saison pour son jeu parfois approximatif, il reconnaît la nécessité "de corriger les pertes de balles". "C'est souvent dû à des prises de risques. Je dois plus prendre mon temps, analyser les situations. Quand je joue plus haut, j'ai moins de temps, ce ne sont pas les mêmes sorties de balles. Plus bas, je dois ajuster mes passes et prendre le moins de risques possibles", a expliqué le numéro 6 de l'OL dont l'ambition désormais est d'obtenir de meilleures statistiques.

"Être régulier"

Car ce travailleur infatigable a longtemps péché dans le domaine offensif. Lors de ses 77 premières apparitions avec l'équipe un, il n'a délivré qu'une seule passe décisive, à Strasbourg, une équipe qui lui réussit, pour ses débuts. Mais sous la houlette de Laurent Blanc, arrivé sur le banc lyonnais le 9 octobre, l'international Espoirs a inscrit deux buts, contre Brest (4-2) et donc le Racing, pour six passes décisives, en 22 matches. L'ancien sélectionneur national incite Maxence Caqueret à mieux s'imposer dans la zone offensive. "Je pense qu'il peut atteindre dix buts sur une saison complète", a estimé Laurent Blanc avant le déplacement en Alsace.

"Ce n'est pas forcément les statistiques qui lui manquent, mais c'est surtout d'être régulier. C'est ce que j'aimerais, le but n'étant que la cerise sur le gâteau", a poursuivi l'ancien entraîneur du PSG qui a choisi l'option de faire jouer Caqueret dans une position plus avancée sur le terrain qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et Laurent Blanc l'a d'ailleurs trouvé "très bon", à Strasbourg. "Il a doublé son capital but, il faut arriver à quatre. Il a cassé les lignes et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est beaucoup mieux sur les coups de pieds arrêtés. C'est important dans le football d'aujourd'hui", a-t-il complété.

Centième en Ligue 1

Sur un plan collectif, à cinq matches de la fin de la saison, Maxence Caqueret assure garder l'espoir de voir Lyon (7e) revenir sur la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence avant de se consacrer à l'Euro espoirs 2023 en Roumanie et en Géorgie du 21 juin au 8 juillet. Il va déjà pouvoir fête son centième match en L1. À 23 ans, Maxence Caqueret, natif de Vénissieux (métropole de Lyon), et à l'OL depuis l'âge de 11 ans, a déjà disputé 125 rencontres professionnelles, toutes compétitions confondues, depuis la première à Strasbourg, le 30 novembre 2019 pour une victoire 2-1 et cette première "passe dé".

Il avait alors été titularisé par l'entraîneur de l'époque, Rudi Garcia, dans un poste de récupérateur. Après des premières minutes difficiles, notamment dans l'impact, le joueur, de taille modeste (1,74 m), qui a signé son premier contrat en décembre 2018, avait ce jour-là livré une performance encourageante. Et depuis, il s'est fait une place dans l'entrejeu lyonnais, avec comme point d'orgue une demi-finale de Ligue des champions en août 2020, perdue contre le Bayern Munich (3-0). S'il veut revoir l'Europe, le jeune centenaire sait qu'il doit jouer l'attaque.

Avec AFP.