Coupe LFFP : OL Lyonnes veut garder ses habitudes face au PSG

Opposé au PSG ce samedi en finale de la Coupe LFFP, OL Lyonnes peut remporter le premier trophée de l'année. Pour cela, il n'a rien changé à ses habitudes.

Lieu inhabituel, mais affiche bien connue. Ce samedi à 18h30, OL Lyonnes fait face au PSG en finale de la Coupe LFFP. Une opposition déjà maintes fois observée à ce stade d'une compétition dans l'Hexagone, que ce soit en D1, en Coupe de France ou lors du Trophée des championnes. Grosse différence néanmoins pour ce choc : il se disputera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans les principaux groupes de supporters.

Giráldez n'a pas changé sa préparation

Cette première finale de l'année entre Lyonnaises et Parisiennes, qui pourrait être suivie de plusieurs autres en fin de saison, est une étape de plus à valider pour le groupe de Jonatan Giráldez. "Honnêtement, je pense que cela ne doit rien changer à notre manière d'aborder la rencontre. On a préparé ce duel de la même manière qu'un autre, a insisté le coach vendredi. À nous de trouver l'équilibre mental, mais tactiquement et physiquement, nous n'avons rien modifié cette semaine. J'aime créer une habitude de travail et ne pas bouleverser la dynamique."

Avec tout de même l'enjeu du sacre, et de marquer l'histoire de cette première édition. "Personnellement, c'est important car on peut remporter le premier titre, mais je suis concentré sur la partie. Au coup d'envoi, il faudra analyser comment Paris se positionne et ajuster si besoin. Comme on le fait à chaque fois finalement. Il y a beaucoup d'émotions autour d'une finale, mais le plus important se passe sur la pelouse, a rappelé l'entraîneur espagnol. Qu'on marque le premier but ou qu'on l'encaisse, il faudra garder le contrôle."

OL Lyonnes pour une 9e victoire de suite face au PSG ?

Terreur de la Première Ligue, OL Lyonnes n'a pas de concurrent sur le format du championnat. Mais sur 90 minutes, c'est différent car il n'existe pas de rattrapage. "Sur une finale, il n'y a pas de favori. Bien sûr, nous avons gagné les derniers matchs, mais tout peut se passer dans le football. L'adversaire a des qualités et a repris confiance collectivement, a souligné Wendie Renard. Nous avons l'expérience de ces moments et nous aurons à cœur de le montrer."

Les Rhodaniennes restent sur 13 affiches sans défaite face au PSG, mais Jonatan Giráldez. Il se souvient du précédent succès 1 à 0 début février. "Nous avons analysé les prestations des dernières rencontres face à elles. Notre précédente confrontation, malgré la victoire, n'était pas très satisfaisante dans le jeu, notamment offensivement, a-t-il déclaré. On devra trouver des solutions tactiques pour élever notre niveau, aider l'équipe à se créer davantage d'opportunités et mériter la victoire."