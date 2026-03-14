Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
Corentin Tolisso lors d’OL – Paris FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Au Havre, l'OL espère sortir de sa caricature offensive

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Miné par les blessures, le secteur offensif de l'OL, mais pas que, souffre ces dernières semaines. Peut-il y remédier d'ici à la trêve ?

    Le constat peut paraître sévère lorsque quatre joueurs majeurs sont aujourd'hui en reprise ou à l'infirmerie. Cela fait maintenant quasiment un mois que l'OL joue sans Afonso Moreira et Pavel Šulc, ses éléments les plus décisifs cette saison par la passe ou le but. Quant à Malick Fofana, il n'est pas là depuis fin octobre, et Ernest Nuamah aura loupé une année entière. Dans ces conditions, compliqué pour n'importe quelle attaque de performer.

    Si l'Olympique lyonnais parvenait à sauver les meubles, voire mieux que ça, jusqu'à présent, on sent dernièrement qu'il manque d'idées et de jambes dans ce secteur, bien qu'il reste sur 18 rencontres avec au moins une réalisation. On a pu le constater lors de la première période contre Lens (2-2, 4-5 tab), ainsi que face au Paris FC (1-1) et au Celta de Vigo (1-1).

    Manque de créativité et de vitesse devant

    Ce que reconnaissait d'ailleurs Paulo Fonseca après le nul arraché en Espagne jeudi. "Ce sont les scénarios les plus difficiles dans le football, affronter des blocs bas. On a manqué un peu d'initiatives individuelles selon moi, mais aussi de bonnes décisions dans les derniers gestes, a-t-il décrypté. Ce n'est pas simple, et nous avons toujours essayé de nous créer des occasions, on a joué avec courage et personnalité. La seule chose que je regrette, c'est que nous n'ayons pas marqué davantage."

    En Coupe d'Europe, et avant face aux Parisiens, les Rhodaniens sont tombés dans une certaine caricature. Le ballon circule devant la défense, d'un côté à l'autre, mais sans décalage et avec peu de vitesse. Cela aboutit à un centre ou une frappe, des situations en général favorables pour les adversaires s'ils ne sont pas débordés avant.

    Cet OL a encore un peu de ressource

    Le 8e de finale aller de Ligue Europa a illustré le déficit lyonnais dans le dernier tiers du terrain, encore plus avec la supériorité numérique. "Il y a eu de bonnes choses pour aller jusqu'à 25-30 derniers mètres. C'était très bien, on a su les bouger. Dans le foot, c'est ça le plus dur, quand tu affrontes une équipe regroupée, analysait Moussa Niakhaté. On a essayé en tirant (20) ou en centrant (42 !), on a tenté de varier, sans avoir trop de réussite. À force d'abnégation, c'est rentré, et c'est totalement mérité."

    De l'abnégation, on ne peut pas dire que les coéquipiers de Corentin Tolisso n'en fassent pas preuve. Hormis à Strasbourg (3-1), où ils sont passés à côté de leur sujet, ils ont toujours livré bataille jusqu'au bout. Ça n'a pas payé à Marseille (3-2), néanmoins cet état d'esprit leur a permis de revenir dans les ultimes instants lors des trois précédentes affiches.

    Comment procéder en attendant les retours ?

    Maintenant, au Havre dimanche et jusqu'à la trêve internationale, est-il possible que l'OL retrouve un peu de fluidité offensive ? Il a perdu Rémi Himbert jeudi, un caillou en plus dans la chaussure car le jeune footballeur réalisait d'épatants débuts en professionnel. Il faudra surtout régler ce souci de la profondeur et de la vitesse sur les côtés dans les jours à venir, mais avec quelle structure et quels profils ?

    Les possibles retours d'Afonso Moreira, Pavel Šulc et Malick Fofana feront indéniablement du bien à ce propos. Mais à quel niveau reviendront-ils ? En attendant, le 4e de Ligue 1 comptera sur Roman Yaremchuk, Endrick et Adam Karabec, voire sur des milieux portés vers l'avant comme Corentin Tolisso, Noah Nartey et Khalis Merah. Intéressant sur ses entrées en jeu, Adil Hamdani est-il une solution à court terme avant que les éléments plus confirmés ne reviennent ? Au stade Océane, l'Olympique lyonnais espère trouver quelques réponses à ces questions.

    à lire également
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 14 Mar 26 à 9 h 17

      Tant que nous n'avons pas récupéré nos attaquants de profondeur , il ne faut pas espérer du beau jeu offensif , on est simplement démunis .
      Comble de malchance nous avions Himbert qui apportait un vent d'air frais mais il se blesse lui aussi ( croisons les doigts ce n'est peut être pas si grave que ce que l'on craint ) .
      Cependant un espoir pourrait venir encore de nos jeunes talents , à savoir Hamdani , qui lui peut apporter vitesse et percussion sur l'aile gauche !!

      Signaler
    2. Avatar
      ludj1 - sam 14 Mar 26 à 9 h 44

      Avec les 3 pts des sardines hier soir on a pas le choix, il faut revenir avec le plein.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : OL Lyonnes veut garder ses habitudes face au PSG 09:25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Au Havre, l'OL espère sortir de sa caricature offensive 08:40
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français 08:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 13/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 13/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 13/03/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 13/03/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé 13/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté 13/03/26
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 13/03/26
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 13/03/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL 13/03/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    Niakhaté après Celta - OL (1-1) : "On en est au même point qu'avant le match" 13/03/26
    Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
    Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza 13/03/26
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner" 13/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut