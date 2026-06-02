Si l'OL n'a pas encore communiqué sur la tenue domicile 2026-2027 que porteront les joueurs de Paulo Fonseca à la reprise, le maillot a malgré tout fuité et Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer qu'il s'agirait bien de ce modèle. Alors convaincu ou non ?

Il y a quelques semaines, nous vous faisions part d'une fuite concernant le futur maillot domicile de l'OL. A l'époque, les informations revenues à nos oreilles laissaient à penser que cette fuite avait tout d'une vraie information. C'est en effet le cas. Si Adidas et l'OL n'ont toujours pas communiqué sur ce maillot mais plutôt sur l'extérieur, il est désormais possible d'en avoir un aperçu réel avant même sa commercialisation. Alors qu'un design s'inspirant de celui de la saison 1995-1996 avait été évoqué, le rendu en est bien loin.

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