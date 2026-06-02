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Le nouveau maillot de l'OL 2026-2027 à domicile
Le nouveau maillot de l’OL 2026-2027 à domicile (@Footy_Headlines)

Êtes-vous fan du futur maillot domicile 2026-2027 de l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Si l'OL n'a pas encore communiqué sur la tenue domicile 2026-2027 que porteront les joueurs de Paulo Fonseca à la reprise, le maillot a malgré tout fuité et Olympique-et-Lyonnais est en mesure de confirmer qu'il s'agirait bien de ce modèle. Alors convaincu ou non ?

    Il y a quelques semaines, nous vous faisions part d'une fuite concernant le futur maillot domicile de l'OL. A l'époque, les informations revenues à nos oreilles laissaient à penser que cette fuite avait tout d'une vraie information. C'est en effet le cas. Si Adidas et l'OL n'ont toujours pas communiqué sur ce maillot mais plutôt sur l'extérieur, il est désormais possible d'en avoir un aperçu réel avant même sa commercialisation. Alors qu'un design s'inspirant de celui de la saison 1995-1996 avait été évoqué, le rendu en est bien loin.

    Êtes-vous-vous fan du futur maillot domicile de l'OL ?

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    4 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - mar 2 Juin 26 à 16 h 21

      C'est mieux que d'habitude, enfin plus de rouge et bleu, ce sont nos couleurs, non ?
      Bravo, c'est un grand pas !
      Simplement 2 pauvres rayures habituelles sur un maillot tout blanc, c'est moche

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    2. Avatar
      Poupette38 - mar 2 Juin 26 à 16 h 41

      Je le trouve très beau .
      Mais alors qu'il n'est pas encore présenté par le club, il apparaît sur un site chinois, soldé svp à 17.68€
      Un vrai scandale, j'en connais qui l'achète, abonnée à Gerland, toutes les saisons, je l'achetais à la boutique du club, j'aurais préférée m'en priver que de l'acheter à ce site 😠👎

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    3. Bioman
      Bioman - mar 2 Juin 26 à 16 h 43

      J'essaie de comprendre ce que représente le détourage blanc dans les bandes centrales, des tourelles ? Je ne vois pas de rapport avec le club ni avec la ville ...
      Y'avait de l'idée, mais j en'aime pas trop comment le sponsor est incrusté ...M'enfin ce que j'aime ou pas ils s'en foutent chez adidas, eux ils veulent vendre ...

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      1. Avatar
        JNDzeFirst - mar 2 Juin 26 à 17 h 04

        Ce n'est pas le blason de Lyon ?

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