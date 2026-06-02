Avec six joueurs à la Coupe du monde, l'OL fait mieux qu'en 2022

Ce lundi 1er juin, les sélectionneurs devaient donner leur liste définitive pour la Coupe du monde 2026. Avec six représentants dont deux revenants de prêt, l'OL fait mieux qu'en 2022 où seuls Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi avaient exporté les couleurs lyonnaises au Qatar.

Les yeux sont rivés vers la reprise du 29 juin pour les supporters de l'OL, mais pour certains joueurs, la préparation estivale est encore un lointain souci. Il y a d'abord une Coupe du monde à jouer à compter du 11 juin prochain. Ils seront six sur la ligne de départ, sept si l'on prend en compte Endrick qui reste sous contrat jusqu'au 30 juin mais qui a malgré tout déjà tourné la page lyonnaise. Ce lundi 1er juin, les sélectionneurs qui ne l'avaient pas encore fait devaient rendre officielle leur liste de 26 joueurs retenus pour cette compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec la présence confirmée d'Ernest Nuamah, malgré 32 minutes de jeu à l'OL, le club rhodanien aura donc six représentants : le Ghanéen donc, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico, Pavel Sulc et les deux revenants Duje Caleta-Car et Matt Turner.

La Coupe du monde, une vitrine pour le mercato ?

Même si l'on ne tient pas compte des deux derniers cités, l'OL sera quand même plus représenté qu'il y a quatre ans pour la Coupe du monde 2022. Au Qatar, seuls Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi avaient reçu une convocation pour le Mondial. Le contingent a triplé quatre ans plus tard et aurait même pu être plus important avec des choix différents pour Tanner Tessmann, Orel Mangala, Malick Fofana ou encore Corentin Tolisso. Pour le club lyonnais, la Coupe du monde pourrait servir aussi de vitrine en vue du mercato. On pense notamment à Caleta-Car et Turner, qui n'ont pas vocation à rester à l'OL, ou même à Ernest Nuamah, qui pourrait voir sa valeur remonter avec des entrées en jeu remarquées.