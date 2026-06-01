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Grégory Coupet à l'échauffement de l'OL avec Anthony Lopes
Grégory Coupet à l’échauffement de l’OL avec Anthony Lopes (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Un match de gala à Andrézieux le 3 juin prochain avec plusieurs anciens de l'OL

  • par Tristan Le Pezennec

    • Le mercredi 3 juin, l’Envol Stadium d'Andrézieux-Bouthéon accueillera un match de gala opposant la Team Stef Cares au Club des Internationaux de Football. Organisé au profit de l’association engagée contre le téléphone au volant, l’événement réunira plusieurs anciens joueurs de l’OL avec une diffusion en direct sur la chaîne YouTube Olympique-et-Lyonnais.

    En ce mercredi 3 juin, sous la douceur de l'été, l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon accueillera un événement forcément particulier. À partir de 19 heures, la sélection Stef Cares défiera le Club des Internationaux de Football (CIF) lors d’un match de gala organisé au profit de l’association créée en mémoire de Stefan Poirot-Lazarevic, un garçon de quatre ans décédé dans un accident de voiture causé par le téléphone au volant.

    Plusieurs anciens joueurs de l'OL

    Cette rencontre caritative réunira d’anciens joueurs passés notamment par l’AS Saint-Étienne, l’OL, Clermont ou encore Grenoble. Du côté des anciens Lyonnais, Grégory Coupet et François Clerc feront partie de la séléction Stef Cares, alors que l'on retrouve Eric Carrière et Steve Marlet dans l'équipe du Club des Internationaux de Football. La légende d'Arsenal, Robert Pirès, sera aussi présente. Au-delà de l’aspect sportif, l’objectif sera surtout de sensibiliser le public aux dangers du téléphone au volant, combat mené par l’association Stef Cares depuis plusieurs années. Les bénéfices de la soirée iront intégralement à l’association.

    De nombreuses animations rythmeront également cette journée à Andrézieux-Bouthéon. Des ateliers de sensibilisation seront organisés dès le matin, avant l’ouverture du village Stef Cares à 14h30 puis celle du stade à 17h30. Une soirée de gala viendra clôturer l’événement après la rencontre.

    Une rencontre diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube d'Olympique-et-Lyonnais

    Côté terrain, plusieurs visages bien connus des suiveurs d’Olympique-et-Lyonnais seront aussi de la partie. Notre consultant Nicolas Puydebois occupera le rôle d’entraîneur des gardiens de la Team Stef Cares, tandis que le journaliste et présentateur de “Tant qu’il y aura des Gones”, Razik Brikh, sera aux commentaires de cette affiche de gala.

    Vous aurez la possibilité de suivre cette rencontre en direct sur notre chaîne YouTube. Coup d'envoi à 19h.

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