Dans son désir de "vieillir" la réserve, l'OL prospecte un peu partout dans la région lyonnaise. Nathanaël Beta, ailier de Lyon-La Duchère, aurait donné son accord pour évoluer en National 3 la saison prochaine.

Avec une onzième place et un maintien assuré difficilement, la réserve de l'OL n'a pas connu le même exercice que celui de la saison 2024-2025. Comme chaque année, Gueïda Fofana a dû composer avec les aléas d'un groupe réserviste, entre joueurs montant chez les pros, jeunes en manque d'expérience et certains mouvements lors du marché des transferts. En ce sens, la direction lyonnaise a fait un choix pour la saison prochaine : vieillir un peu plus l'effectif qui sera à la charge de l'ancien milieu et de son nouvel adjoint qui devrait être Samy Saci.

Quitte à recruter à l'extérieur et à ne pas promouvoir en interne, comme cela est fait depuis plusieurs saisons et qui a certainement entraîné la réserve à descendre de National 2 à National 3. Ces dernières semaines, des liens avec des joueurs évoluant au GOAL FC ou à Bourgoin ont fuité. C'est également le cas du côté de Lyon-La Duchère, comme avancé par le toujours bien renseigné compte X Borgia_OL_Acad.

Un retour à l'OL pour Beta

Pour la saison à venir, Gueïda Fofana devrait composer avec le renfort de Nathanaël Beta. Pas forcément un profil "âgé" puisque l'ailier n'a que 19 ans. Mais il s'est déjà les dents avec le club rhodanien, qui a validé sa montée à l'étage supérieur. Une "expérience" qui pourrait ainsi jouer car le Lyonnais aurait accepté de rester à l'étage de la nouvelle National 2 (ex-National 3). Un retour aux sources pour Beta, qui avait commencé un cursus de formation à l'OL avant de ne pas être gardé à l'âge de 13 ans. C'est ce qui serait un retour par la grande porte, mais aussi un motif d'espoir pour ceux qui n'ont pas été conservés à l'Académie.