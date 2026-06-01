Actualités
Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : un joueur de Lyon-La Duchère pour renforcer la réserve ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans son désir de "vieillir" la réserve, l'OL prospecte un peu partout dans la région lyonnaise. Nathanaël Beta, ailier de Lyon-La Duchère, aurait donné son accord pour évoluer en National 3 la saison prochaine.

    Avec une onzième place et un maintien assuré difficilement, la réserve de l'OL n'a pas connu le même exercice que celui de la saison 2024-2025. Comme chaque année, Gueïda Fofana a dû composer avec les aléas d'un groupe réserviste, entre joueurs montant chez les pros, jeunes en manque d'expérience et certains mouvements lors du marché des transferts. En ce sens, la direction lyonnaise a fait un choix pour la saison prochaine : vieillir un peu plus l'effectif qui sera à la charge de l'ancien milieu et de son nouvel adjoint qui devrait être Samy Saci.

    Quitte à recruter à l'extérieur et à ne pas promouvoir en interne, comme cela est fait depuis plusieurs saisons et qui a certainement entraîné la réserve à descendre de National 2 à National 3. Ces dernières semaines, des liens avec des joueurs évoluant au GOAL FC ou à Bourgoin ont fuité. C'est également le cas du côté de Lyon-La Duchère, comme avancé par le toujours bien renseigné compte X Borgia_OL_Acad.

    Un retour à l'OL pour Beta

    Pour la saison à venir, Gueïda Fofana devrait composer avec le renfort de Nathanaël Beta. Pas forcément un profil "âgé" puisque l'ailier n'a que 19 ans. Mais il s'est déjà les dents avec le club rhodanien, qui a validé sa montée à l'étage supérieur. Une "expérience" qui pourrait ainsi jouer car le Lyonnais aurait accepté de rester à l'étage de la nouvelle National 2 (ex-National 3). Un retour aux sources pour Beta, qui avait commencé un cursus de formation à l'OL avant de ne pas être gardé à l'âge de 13 ans. C'est ce qui serait un retour par la grande porte, mais aussi un motif d'espoir pour ceux qui n'ont pas été conservés à l'Académie.

    à lire également
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL : le mercato empêche Fonseca de "couper pleinement"
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 1 Juin 26 à 11 h 34

      Ah oui on parle de vieillir la réserve et on recrute un jeune de 19 ans ! 🙂

      Je pense qu'il peut encore espérer jouer en pro s'il a déjà connu la N2 à son âge. Il vient déjà pour être un cadre de la N3 et donc peut-être se faire repérer par Fonseca et son équipe...

      En tout cas c'est une belle revanche pour lui ! Un destin à la Fékir ? C'est tout ce qu'on lui souhaite !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le logo de l'OL
    OL - Mercato : un joueur de Lyon-La Duchère pour renforcer la réserve ? 11:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL : le mercato empêche Fonseca de "couper pleinement" 10:15
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en tournée en Martinique 09:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Le Sénégal de Niakhaté chute contre les États-Unis 08:45
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Coupe du monde 2026 : Pavel Sulc (OL) bien retenu dans les 26 de la Tchéquie 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Comment l'OL prépare sa stratégie des amicaux pour la Ligue des champions ? 07:30
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines font l'exploit contre le PSG et redeviennent championnes 31/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Coupe du monde : Šulc (OL) absent du premier amical de la Tchéquie 31/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Heaps "fera toujours partie de la famille" OL Lyonnes 31/05/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Après OL Lyonnes - PFC, le Parc OL passe en mode concert 31/05/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL prêt à refaire un coup à la Moreira ? 31/05/26
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    Mercato : Fofana (OL) vraiment dans le viseur de Newcastle ? 31/05/26
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Contre le Paris FC, OL Lyonnes a signé sa meilleure affluence cette saison 31/05/26
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Dans l'attente de la liste définitive, Nuamah (OL) espère "vivre un rêve d'enfant"à la Coupe du monde 31/05/26
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Bacha (OL Lyonnes) : "On tombe et on se relève" 31/05/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Fonseca : "La 4e place est vraiment fantastique pour l’OL" 31/05/26
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Nice prêt à tout pour détourner Boudache de l’OL ? 31/05/26
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : Maitland-Niles, Tessmann, Tagliafico… que de déception ! 31/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut