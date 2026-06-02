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Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
Michele Kang, présidente de l’OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue des champions ou Ligue Europa, l'OL a les idées claires pour son mercato

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Avec la Ligue des champions en ligne de mire mais encore loin d'être atteinte, l'OL se trouve entre deux eaux. Néanmoins, cette participation européenne ne guidera pas le mercato lyonnais. Du moins dans le sens des arrivées, avec une stratégie bien claire.

    Il faut un peu de sevrage pour en profiter pleinement, mais après seulement deux semaines de pause, le quotidien autour de l'OL manque déjà à certains. Alors pour patienter encore quelques semaines, les supporters espèrent connaitre un début de mercato plutôt intéressant afin d'occuper l'espace. À la différence de la saison passée, le club rhodanien n'aura pas à attendre jusqu'à la mi-juillet pour pouvoir le lancer totalement.

    Si la situation économique reste toujours sous surveillance et que la gouvernance sera un vrai sujet central lors du passage devant la DNCG d'ici au 23 juin prochain, l'OL ne connaitra pas le même début d'été qu'il y a un an. Et heureusement car cela avait donné plus d'une sueur froide à l'environnement lyonnais. Sans dire qu'il aura les mains libres, Matthieu Louis-Jean n'aura pas à travailler dans l'urgence, et c'est déjà une belle avancée. Néanmoins, l'heure ne sera pas à des dépenses irréfléchies comme cela pouvait être le cas dans un passé pas si lointain.

    Vendre et faire de premières affaires sur le premier mois de mercato

    Ce n'est aujourd'hui plus un secret pour personne. Michele Kang et ses équipes avec Michael Gerlinger comme chef de file ont abattu un travail considérable depuis un an. Baisse de la masse salariale, réduction des coûts sur certains points, la direction lyonnaise a cherché au maximum à envoyer des signaux positifs à la DNCG ou à l'UEFA. Mais comme le directeur général aime souvent le rappeler, "on ne peut pas effacer 200M€ de dettes en une saison". L'OL reste donc observé et va encore devoir montrer patte blanche lors de son audition avec le gendarme financier du football français.

    Une qualification directe pour la Ligue des champions n'aurait pas tout changé dans le dossier, mais l'assurance d'avoir une manne financière conséquente n'aurait pas fait tâche. Avec la quatrième place acquise, et qui reste une "performance fantastique" pour Paulo Fonseca, le club septuple champion de France reste dans l'hypothétique et la direction est bien consciente qu'elle ne peut pas arriver ainsi à son audition. Il va donc falloir vendre avant la fin juin et avec un gros chèque sera le mieux. C'est aujourd'hui possiblement la seule obligation lyonnaise pour attaquer l'été. Néanmoins, Louis-Jean et le club souhaitent pouvoir compter au plus vite sur un effectif clairement défini.

    Les "young talents", toujours l'objectif numéro 1 sur les arrivées

    Avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, plus vite on est prêt, mieux c'est. Toutefois, la participation à la C1 ou non ne bouleversera pas la stratégie lyonnaise. Ce sera trop hypothétique avec un barrage retour qui se tient le 26 août prochain, soit cinq jours avant la fin du mercato estival. À l'OL, le message est plutôt clair : Ligue des champions ou Ligue Europa, la volonté sera encore de miser sur des "jeunes talents" avec l'espoir de révélations à la Moreira et Morton, ce dernier étant considéré comme intransférable. Des paris à moindre coût comme Kaïl Boudache, en approche, et qui limitent donc le déséquilibre financier, tout en ayant l'espoir d'une bonne surprise sportive mais aussi financière à l'été 2027.

    La projection sera ainsi la même dans le sens des arrivées et c'est pourquoi la quatrième place n'a pas été vue comme un frein dans ce sens-là. Si qualification pour la coupe aux grandes oreilles, l'OL pourrait se permettre de refaire un coup à la Endrick sur la fin du mercato. Car recruter un joueur en prêt, surtout avec la Coupe du monde pendant un mois, ne se fera pas tout de suite. Par contre, dans l'autre sens, jouer la C1 ou la C3 changera clairement des choses. Le différentiel est estimé à environ 30 millions d'euros suivant la compétition. Une somme qui, on l'a vu l'été dernier, correspond plus ou moins à une vente ou deux. Si l'OL ne veut pas revivre l'épisode Mikautadze, il sait malgré tout que son futur européen le conditionnera en grande partie.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 2 Juin 26 à 8 h 40

      On le sait tous que tout est relié a une grosse vente , débusquer des oiseaux de plus en plus rares , mais faut être prêt pour la prépa que conditionnera notre début de saison , il ne faut pas la louper car ça conditionne le liant de l'effectif pour la saison .
      Bien ! de conserver Morton et Moreira , pour ce dernier lors du match Psg/ Ars j'imaginais qu 'il n'aurait pas dépareillé dans l'animation offensive des Parisiens , sa vitesse et son culot n'auraient pas eu à rougir de la prestation de Barcola....

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    2. Avatar
      ciresglover - mar 2 Juin 26 à 8 h 45

      2 objectifs pour la direction rentrer du cash pour équilibrer au moins pire l’exercice et diminuer la masse salariale sur à minima la prochaine saison.
      2 ventes avant fin juin et de préférence sur des salaires conséquents.
      Equation pas simple et quelques noms répondraient aux 2 objectifs:
      Mangala
      Nuamah
      AMN
      Tesmann
      Je ne mets pas volontairement les fameux intransferables Coco Morton Niakhate Greif.
      Les autres soit rapporteront soit diminueront la masse salariale et sont pour certains à la coupe du monde.
      Enfin les indésirables CaletaCar et Akouokou ce sera du bonus si des clubs les prendraient mais eux risquent de partir en fin de mercato.

      C’est ma compréhension de la situation départ pour les arrivées ça dépendra des coups malins et des départs.

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    3. Avatar
      olgoneforever - mar 2 Juin 26 à 9 h 17

      Bon a la fois c'est la règle du mercato : bien vendre pour bien acheter le plus tôt pour bien préparer la.saison.
      Sauf qu'évidemment il y a pour notre club des énormes contraintes financières . Je dis ça je dis rien.
      Un mal pour un bien tout de même pour obliger le staff à recruter malin comme l'a fait MLJ et son staff la dernière saison. Je leur fais confiance.
      Et fini les clowneries de Textor et de l'entourage du fin de règne de JMA...
      Le foot business se doit d'être sérieux quelque soit la situation et la pression des supporters il me semble.
      Cela est aussi plus difficile pour les clubs de notre rang ( nous, om...) dont les supporters ont d'énormes attentes que pour les clubs de second rang qui ont des contraintes structurelles et bien sûr que pour les clubs qui sont sans limites...
      Courage donc au staff lyonnais !

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