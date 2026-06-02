Ligue des champions ou Ligue Europa, l'OL a les idées claires pour son mercato

Avec la Ligue des champions en ligne de mire mais encore loin d'être atteinte, l'OL se trouve entre deux eaux. Néanmoins, cette participation européenne ne guidera pas le mercato lyonnais. Du moins dans le sens des arrivées, avec une stratégie bien claire.

Il faut un peu de sevrage pour en profiter pleinement, mais après seulement deux semaines de pause, le quotidien autour de l'OL manque déjà à certains. Alors pour patienter encore quelques semaines, les supporters espèrent connaitre un début de mercato plutôt intéressant afin d'occuper l'espace. À la différence de la saison passée, le club rhodanien n'aura pas à attendre jusqu'à la mi-juillet pour pouvoir le lancer totalement.

Si la situation économique reste toujours sous surveillance et que la gouvernance sera un vrai sujet central lors du passage devant la DNCG d'ici au 23 juin prochain, l'OL ne connaitra pas le même début d'été qu'il y a un an. Et heureusement car cela avait donné plus d'une sueur froide à l'environnement lyonnais. Sans dire qu'il aura les mains libres, Matthieu Louis-Jean n'aura pas à travailler dans l'urgence, et c'est déjà une belle avancée. Néanmoins, l'heure ne sera pas à des dépenses irréfléchies comme cela pouvait être le cas dans un passé pas si lointain.

Vendre et faire de premières affaires sur le premier mois de mercato

Ce n'est aujourd'hui plus un secret pour personne. Michele Kang et ses équipes avec Michael Gerlinger comme chef de file ont abattu un travail considérable depuis un an. Baisse de la masse salariale, réduction des coûts sur certains points, la direction lyonnaise a cherché au maximum à envoyer des signaux positifs à la DNCG ou à l'UEFA. Mais comme le directeur général aime souvent le rappeler, "on ne peut pas effacer 200M€ de dettes en une saison". L'OL reste donc observé et va encore devoir montrer patte blanche lors de son audition avec le gendarme financier du football français.

Une qualification directe pour la Ligue des champions n'aurait pas tout changé dans le dossier, mais l'assurance d'avoir une manne financière conséquente n'aurait pas fait tâche. Avec la quatrième place acquise, et qui reste une "performance fantastique" pour Paulo Fonseca, le club septuple champion de France reste dans l'hypothétique et la direction est bien consciente qu'elle ne peut pas arriver ainsi à son audition. Il va donc falloir vendre avant la fin juin et avec un gros chèque sera le mieux. C'est aujourd'hui possiblement la seule obligation lyonnaise pour attaquer l'été. Néanmoins, Louis-Jean et le club souhaitent pouvoir compter au plus vite sur un effectif clairement défini.

Les "young talents", toujours l'objectif numéro 1 sur les arrivées

Avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, plus vite on est prêt, mieux c'est. Toutefois, la participation à la C1 ou non ne bouleversera pas la stratégie lyonnaise. Ce sera trop hypothétique avec un barrage retour qui se tient le 26 août prochain, soit cinq jours avant la fin du mercato estival. À l'OL, le message est plutôt clair : Ligue des champions ou Ligue Europa, la volonté sera encore de miser sur des "jeunes talents" avec l'espoir de révélations à la Moreira et Morton, ce dernier étant considéré comme intransférable. Des paris à moindre coût comme Kaïl Boudache, en approche, et qui limitent donc le déséquilibre financier, tout en ayant l'espoir d'une bonne surprise sportive mais aussi financière à l'été 2027.

La projection sera ainsi la même dans le sens des arrivées et c'est pourquoi la quatrième place n'a pas été vue comme un frein dans ce sens-là. Si qualification pour la coupe aux grandes oreilles, l'OL pourrait se permettre de refaire un coup à la Endrick sur la fin du mercato. Car recruter un joueur en prêt, surtout avec la Coupe du monde pendant un mois, ne se fera pas tout de suite. Par contre, dans l'autre sens, jouer la C1 ou la C3 changera clairement des choses. Le différentiel est estimé à environ 30 millions d'euros suivant la compétition. Une somme qui, on l'a vu l'été dernier, correspond plus ou moins à une vente ou deux. Si l'OL ne veut pas revivre l'épisode Mikautadze, il sait malgré tout que son futur européen le conditionnera en grande partie.