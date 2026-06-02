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Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.
Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.

Fin de CAN en eau de boudin pour le Maroc d’Adam Alioui

  • par David Hernandez

    • Tenant du titre mais éliminé en demi-finale de cette édition 2026, le Maroc espérait finir la CAN U17 sur une bonne note. Malheureusement, les coéquipiers d’Adam Alioui ont échoué à décrocher la dernière place sur le podium.

    Le parcours 2026 aura été bien différent de celui de 2025. Tenants du titre après le sacre il y a un an, les U17 du Maroc avaient à cœur de faire le doublé, d'autant plus avec une compétition organisée à la maison. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous en cette fin mai et ce début du mois de juin. Battus par le Sénégal en demi-finale à Rabat, les coéquipiers d'Adam Alioui avaient encore une chance de "sauver" leur tournoi avec une médaille de bronze. Il aurait fallu pour cela battre l'Égypte lundi soir au complexe Mohamed VI. Ce qui ne fut pas le cas avec un revers 2-0 et donc une médaille en chocolat pour les jeunes Marocains.

    Seulement 53 minutes de jeu dans cette CAN pour le Lyonnais

    Surpris à la demi-heure de jeu par une ouverture du score égyptienne, les Lionceaux de l'Atlas ont pourtant eu les occasions de revenir dans la partie. Avec 24 tirs et une possession largement à la main (68%), ils ont manqué d'efficacité pour égaliser. Cette domination, Adam Alioui l'a suivie sur le banc puisque le latéral droit de l'OL n'est pas entré en jeu pour ce match de la 3e place. Le deuxième but de l'Égypte est plus anecdotique qu'autre chose, ayant été inscrit après 12 minutes de temps additionnel. Place désormais à un peu de vacances pour le jeune Lyonnais avant de faire son retour à l'entraînement avec les U19 courant juillet et un nouveau staff

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