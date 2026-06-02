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Florian Maurice, directeur sportif de Nice
Florian Maurice, directeur sportif de Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Florian Maurice (ex-OL) n'est plus le directeur sportif de Nice

  • par Tristan Le Pezennec

    • L'OGC Nice l'a officialisé ce lundi, Florian Maurice n'est plus le directeur sportif du club azuréen. L'ancien Lyonnais est désormais libre de s'engager dans un nouveau projet.

    L’issue semblait déjà connue de tous, tant la saison de l’OGC Nice aura ressemblé à un interminable cauchemar. Les Aiglons se sont réveillés au bon moment, quand même, pour ne pas descendre en Ligue 2, un an après avoir accroché une place dans le top 4 de Ligue 1. Seizième à l'issue de la saison, ils ont dû passer par les barrages pour se sauver, face à l’AS Saint-Étienne (0-0, 4-1). Le cru 2025-2026 aura aussi été marqué par le parcours en Coupe de France et cette finale perdue face au RC Lens de Pierre Sage (1-3).

    La Ligue des champions pour la première saison, les barrages pour la seconde

    Sinon, tout, ou presque, est à jeter. Du changement à tous les étages est prévu à l’intersaison, et Florian Maurice n’est officiellement plus le directeur sportif niçois. Arrivé en provenance de Rennes en même temps que Franck Haise, à l’été 2024, il aura passé deux saisons sur la Côte d’Azur. Avec en point d’orgue, donc, cette quatrième place à l’issue de sa première saison. Pour leur troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les Aiglons s’étaient inclinés face à Benfica (0-2, 2-0).

    Le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon avait été également marqué par la confrontation très musclée avec des fans du club survenue le 30 novembre dernier. A l’instar de Jérémie Boga et Terem Moffi, Florian Maurice avait même reçu des coups de la part de ses propres supporters. Malgré tout, il avait très rapidement repris ses fonctions et évacué une potentielle démission.

    Alors que Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l’OM, a longtemps été le favori pour lui succéder, il semble désormais que Geoffrey Moncada soit le mieux placé sur la shortlist des décideurs niçois.

    Formé à l’OL, où il a été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 1995 et où il a marqué plus de 50 buts, Florian Maurice est désormais libre de tout contrat. Avant de rejoindre Nice, l’ancien directeur de la cellule de recrutement lyonnaise avait passé quatre saisons en tant que directeur technique du Stade Rennais, entre 2020 et 2024. Son profil devrait intéresser de nombreuses écuries en France et en Europe dans les prochains mois.

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