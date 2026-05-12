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Les maillots extérieurs lyonnais @adidas

OL - OL Lyonnes : le prochain maillot extérieur dévoilé

  • par Tristan Le Pezennec

    • Adidas vient de révéler la première des tuniques qu'arboreront l'OL et OL Lyonnes la saison prochaine. Il s'agit du maillot extérieur.

    Mois de mai oblige, les équipementiers commencent à dévoiler les maillots que nous verrons partout, dès la saison prochaine. Adidas n’y échappe pas, évidemment. La marque "aux trois bandes", sous contrat avec l’OL et OL Lyonnes depuis 2010 et jusqu’en 2029, vient de dévoiler le futur maillot extérieur lyonnais.

    Un maillot rouge, hommage aux canuts

    Nartey, Tolisso et Niakhaté avec le maillot extérieur 2026-2027 @Adidas

    Si cela avait fuité, comme à l’accoutumée, sur les réseaux sociaux, c'est désormais officiel. Corentin Tolisso et ses coéquipiers, ainsi qu'Ada Hegerberg et son groupe, joueront bien en rouge en 2026-2027, à l’extérieur en tout cas. Ce qui n’était plus arrivé depuis 2022-2023. Le modèle est inspiré des canuts et de l’héritage textile qui a fait de Lyon une capitale mondiale de la soierie pendant longtemps. Adidas a voulu rendre hommage aux artisans lyonnais tout en réalisant une tunique dite « lifestyle », que l’on peut porter dans la vie de tous les jours.

    Prix de vente pour les adultes : 100 euros

    Hegerberg, Diani et Brand avec la tunique extérieure d'OL Lyonnes @adidas

    Le trèfle de la firme allemande, logo emblématique, est présent sur le t-shirt. Signe que le club rentre dans une nouvelle dimension, car seules quelques équipes sous contrat peuvent prétendre à cela. L'Olympique lyonnais, avec Benfica, l’Ajax ou encore Fenerbahçe, intègre, cette saison, la Adidas Local Elite Team. Un ensemble déjà composé d’Arsenal, du Real Madrid ou encore du Bayern.

    En attendant le très attendu maillot domicile 2026-2027, celui extérieur vient donc d’être délivré. Reste à savoir quand il sera étrenné. Pour son dernier match, l'effectif de Paulo Fonseca reçoit Lens dimanche. L'OL Lyonnes, lui, accueille Nantes samedi, avant une finale de Ligue des champions face au Barça le 23 mai. Prix de vente en boutique, 100 euros, 75 euros pour les enfants.

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