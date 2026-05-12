Ligue 1 : l'OL top 5, est-ce suffisant ?

Assuré de finir dans le top 5 de Ligue 1, et donc de faire mieux que l'an dernier, l'OL peut aussi accrocher le podium. Une saison ambivalente en tous points.

Ce n'est pas de son fait, mais tout de même. C'est maintenant officiel, l'OL, après avoir amélioré son nombre de points, fera mieux qu'en 2024-2025. Le succès de Lille à Monaco lui coûte certes, pour l'instant, le top 3, mais il lui permet surtout de valider mathématiquement le top 5 de Ligue 1. Son meilleur classement depuis 2020-2021 (quatrième à l'époque). Alors comment analyser cet exercice lyonnais ?

Déjà, précisons que cet état des lieux sera forcément incomplet, puisqu'en fonction du résultat contre Lens dimanche et des affiches du LOSC et de Rennes (cinquième), le classement pourrait être bouleversé. La question que l'on peut se poser à l'aube de cette dernière sortie est la suivante : cette position parmi les cinq premiers est-elle suffisante ?

Fonseca heureux du top 5, mais ensuite ?

Paulo Fonseca, lui, se réjouit de cette amélioration par rapport à l'an dernier. "On a validé la Ligue Europa, non ? C'est incroyable. Avoir la possibilité d'être quatrièmes, ce serait un miracle cette saison parce qu'après tout ce qu'il s'est passé, rien ni personne ne pouvait imaginer qu'on puisse être ici, a-t-il martelé. Il nous reste un match, mais c'est incroyable ce qu'a fait l'équipe jusqu'à présent." Un discours qui résonne néanmoins différemment dans le contexte du revers à Toulouse (3-2) qui fait reculer les Rhodaniens au classement.

Cette communication du Portugais, qui ressemble à un bilan plutôt qu'à une volonté de faire mieux la semaine suivante, paraît difficilement entendable dans cette situation. "Il se protège, mais dans tous les cas, on aurait pas minimisé la saison. Elle est extraordinaire, ils reviennent de loin. Mais une fois que tu y es, tu ne peux pas dire ça, s'est agacé Enzo Reale, notre consultant, dans Tant qu'il y aura des Gones. Tu seras européen, c'est top, mais à une journée de la fin, quel message tu envoies aux joueurs ?"

Des joueurs pas rassasiés

Effectivement, les cadres avaient un discours différent au Stadium. "On perd cette troisième place au pire moment. C’est le pire scénario et c’est vraiment chiant de ne plus avoir son destin en main. Nous ne sommes pas là pour pleurer mais pour travailler. On a fait des contre-performances à des moments, mais on a su se relever pour redonner de l'espoir. Si on termine quatrièmes, non je ne vais pas pleurer, je vais prendre. Sauf qu'on veut finir troisièmes car on a encore nos chances. J'y crois fortement. Beaucoup disent 'au début d'année j'aurais signé...' Oui, mais nous n'en sommes plus là. On a mis l'exigence tellement haute, qu'être cinquièmes ce serait une déception, a affirmé Moussa Niakhaté. Les objectifs du début ont été mis à jour. Gagnons face aux Lensois et ensuite on verra."

Son capitaine, Corentin Tolisso, allait moins loin. Toutefois, le champion du monde ne se cache pas. Ne pas goûter au moins aux préliminaires de la C1 serait mal vécu. "Si, il y a un an, on avait dit qu'on jouerait une qualification en Ligue des champions sur l'ultime rencontre, j'aurais accepté tout de suite. Mais le fait d'avoir donné de l'espoir aux fans fait que c'est forcément frustrant", a-t-il confié à Ligue 1+.

Formé à Tola-Vologe, Enzo Reale avait en tout cas sa réponse au débat. "On a souvent été surpris [...] Et il est possible que ce manque de constance se paie à la fin. Finir cinquième serait grave alors que tu as touché du doigt le podium, a-t-il argumenté durant l'émission de ce lundi. Il faut être exigeant, ce n'est pas possible de terminer en roue libre. Il y a trop d'enjeux financiers." Effectivement, ce prisme est un des facteurs de jugement, tout comme la Coupe de France (quart de finaliste) et la C3 (huitième de finaliste) si l'on analyse l'ensemble du paquet.

Gagner face à Lens pour espérer

Le sondage lancé sur nos réseaux sociaux lundi montre que cette question est assez complexe. Les avis des supporters étaient partagés entre la déception si le top 4 n'est pas au bout, et le fait de voir le top 5 comme une bonne chose au vu des péripéties des dix derniers mois. Sûrement que la réponse se trouve à cheval entre les deux. "Ce qui me dérange sur cette partie, c'est que les Lyonnais ont été déficitaires sur l'envie. Or, le club a besoin de cette Ligue des champions. Après, on aurait évidemment signé pour être à cette place en juillet dernier. Mais une fois que tu es là, tu en veux plus et c'est dommage d'avoir perdu contre un adversaire qui n'avait rien à jouer", résumait l'actuel dirigeant du Goal FC en National 2.

Voilà toute l'ambivalence de cet OL qui aura soufflé le chaud et le froid à plusieurs moments de l'exercice. Le lot de beaucoup de formations, hors PSG et Lens, en réalité. Ne lui reste plus qu'à accrocher un 19e succès en Ligue 1 à la maison le 17 mai, ce qui clôturera au moins en beauté ce cru 2025-2026. Ensuite, les regards se tourneront vers Pierre-Mauroy pour constater le classement final.