La Ligue 1 livrera son verdict dimanche prochain. Qui de Lille (3e), l'OL (4e) ou Rennes (5e) ira en Ligue des champions ? Réponse après la 34e journée.

Une nouvelle saison de Ligue 1 se refermera dimanche 17 mai sur les coups de 23 heures. Avec un peu de nostalgie, de tristesse pour certains, et de bonheur pour d'autres. Notamment du côté de Lille ou de l'OL, qui sont les mieux placés aujourd'hui pour aller en Ligue des champions. Le LOSC est en pôle, ayant repris la 3e position aux Lyonnais ce week-end. Mais le Stade Rennais est en embuscade (5e). Chaque formation est séparée d'un point et peut donc rêver du podium. En fonction des scénarios, mais surtout de comment elles manoeuvreront cette 34e journée.

Le calendrier des équipes concurrentes au podium :

Olympique lyonnais (60 pts, 4e)

OL - Lens (17/05)

Lille (61 pts, 3e)

Lille - Auxerre (17/05)

Rennes (59 pts, 5e)