La Ligue 1 livrera son verdict dimanche prochain. Qui de Lille (3e), l'OL (4e) ou Rennes (5e) ira en Ligue des champions ? Réponse après la 34e journée.
Une nouvelle saison de Ligue 1 se refermera dimanche 17 mai sur les coups de 23 heures. Avec un peu de nostalgie, de tristesse pour certains, et de bonheur pour d'autres. Notamment du côté de Lille ou de l'OL, qui sont les mieux placés aujourd'hui pour aller en Ligue des champions. Le LOSC est en pôle, ayant repris la 3e position aux Lyonnais ce week-end. Mais le Stade Rennais est en embuscade (5e). Chaque formation est séparée d'un point et peut donc rêver du podium. En fonction des scénarios, mais surtout de comment elles manoeuvreront cette 34e journée.
Le calendrier des équipes concurrentes au podium :
Olympique lyonnais (60 pts, 4e)
- OL - Lens (17/05)
Lille (61 pts, 3e)
- Lille - Auxerre (17/05)
Rennes (59 pts, 5e)
- OM - Rennes (17/05)
Je crois qu'a force d'en parler on le connaissait déjà tous ce calendrier !
Sur le papier Toulouse était notre match le plus facile, face à une équipe milieu de tableau qui ne joue plus rien... c'est la seule contre qui on perd. Il n'y a aucune logique en fin de saison particulièrement.
Un élément nouveau pour le verdict final .
Source RMC sort:
Un succès d’Aston Villa en Ligue Europa peut-il permettre au quatrième de Ligue 1 de se qualifier directement pour la phase de la ligue? Les conditions sont très opaques mais peuvent autoriser la France à y prétendre.
Il faudrait en prime que les Villans finissent top 4 de la première league.
C’est envisageable mais ça fait beaucoup de « si »
🤔🙄
En réalité , la place vacante ne va pas au 4ème du championnat de France (5ème indice UEFA).
La règle réelle : La place libérée est attribuée au club ayant le meilleur coefficient individuel (sur 5 ans) parmi tous les clubs engagés dans les phases de qualification de la Ligue des Champions .
Ce n'est pas une question de classement par pays, mais de "mérite" au classement UEFA des clubs. Un club comme Benfica, l'Ajax ou Salzbourg (s'ils sont en barrages) passerait prioritairement devant le 4ème de Ligue 1.
4ème place ligue 1 : Passage obligatoire par le 3ème tour préliminaire, puis par les barrages (le "Final Four" des qualifs).
Mais c'est dingue que tout le monde y aille de son info, sans vraiment savoir la vérité à ce sujet !
la vérité je viens de l'énoncer mon cher BG91 , lol
en aucuns cas la 4ème place ne permettra au club de ligue1 de se qualifier directement .
Oui Juni je pense plutôt comme toi, par peur d'être déçu déjà ^^, mon comm visait surtout le fait que RMC sorte ce genre d'info...