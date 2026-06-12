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Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l'OL
Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont signé leur premier contrat professionnel avec l’OL (@OL)

OL Académie : un joueur peut désormais signer un premier contrat pro de 5 ans

  • par Gwendal Chabas

    • Auparavant limitée à trois ans, la durée du premier contrat professionnel peut désormais être étendue. Cela fait partie des accords passés entre la FIFA et la FIFpro en début de semaine.

    Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones en mars 2023, Vincent Ponsot, alors directeur du football de l'OL, avait milité pour un passage de 3 à 5 ans du premier contrat professionnel. Pour le club, cela constitue un avantage afin de garder la main plus longtemps sur les jeunes. Trois ans plus tard, le dirigeant d'OL Lyonnes a été écouté. C'est ce qu'a annoncé la FIFpro mercredi 10 juin. À présent, un footballeur en herbe peut s'engager directement sur cinq ans avec son équipe formatrice. Le fruit d'un accord entre le syndicat des joueurs et la FIFA.

    L'UNFP, sa version française, a accueilli positivement la nouvelle. "Les jeunes joueurs aussi ont tout à y gagner. C'est un gage de stabilité et de perspectives de développement accrues, tout en bénéficiant de garanties destinées à protéger leurs intérêts sportifs, éducatifs et économiques", indique l'organisation.

    L'OL s'en serva-t-il ?

    Rappelons qu'en mars 2022, des discussions avaient eu lieu en ce sens, sans aboutir. Le règlement de la LFP stipule par ailleurs que tout premier contrat professionnel peut être prolongé au plus tôt six mois après son entrée en vigueur. L'Olympique lyonnais se met assez souvent d'accord avec les éléments les plus prometteurs qu'ils accompagnent vers le haut niveau sur une durée plus longue, qui devient officiellement effective quelque temps après la signature du premier bail. Une manière de jouer avec la règle.

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