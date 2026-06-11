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Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

En plus de Mâcon, l’OL affrontera Saint-Gall et le Servette

  • par David Hernandez

    • À une grosse quinzaine de jours de la reprise, l’OL en sait plus sur son programme de l’été. Les joueurs de Paulo Fonseca affronteront Saint-Gall au GOLTC puis le Servette à Bourgoin.

    La première quinzaine est maintenant complète. Le mois de juillet prend petit à petit forme pour l’OL. Avant le stage en Allemagne qui se tiendra du 19 au 24 juillet, les Lyonnais disputeront trois matchs amicaux. Comme annoncé sur notre site, ils affronteront Mâcon au GOLTC le 8 juillet à 10h30. Une première sortie qui devrait se jouer à huis clos, tout comme le deuxième amical, toujours à Décines.

    Deux matchs amicaux encore à programmer

    Alors que le club rhodanien était en discussion avec GOAL FC, c’est finalement le FC Saint-Gall qui se présentera à Décines le 11 juillet. L’accent suisse sera d’ailleurs bien présent dans cette préparation estivale. En effet, le 15 juillet à 18h30, l’OL prendra la direction de Bourgoin et de Pierre-Rajon. Le quatrième de Ligue 1 affrontera le Servette, comme ce qui était entendu ces derniers temps en coulisses. Après ça, il restera deux autres matchs de préparation suite au stage à l’Adidas Campus.

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