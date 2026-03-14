Le Havre - OL : le groupe lyonnais sans 9 joueurs absents

Le voyage au Havre s'annonce périlleux pour l'OL dimanche (17h15). Neuf Lyonnais manqueront à l'appel.

Paulo Fonseca a convoqué 20 joueurs pour le voyage au Havre dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1 (17h15). C'est à peine deux fois plus que le nombre d'éléments absents pour cette rencontre (neuf). Principalement à cause des blessures. Le staff lyonnais déplore les forfaits de Noham Kamara, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah, Rémi Himbert, Pavel Šulc, Malick Fofana et Afonso Moreira.

Les trois derniers nommés sont espérés par l'entraîneur pour le retour face au Celta de Vigo jeudi. En attendant, il faudra faire sans eux pour ce duel difficile à prévoir en Normandie. À ces footballeurs s'ajoute Clinton Mata, suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Seulement 5 défenseurs disponibles

L'effectif retenu est donc sans surprise. Les jeunes Steeve Kango et Adil Hamdani enchaînent, par exemple. On sait par ailleurs que Hans Hateboer et Orel Mangala seront titulaires. En défense, si l'on ne compte pas Tanner Tessmann, susceptible de dépanner dans l'axe, seulement cinq membres du vestiaire sont aptes. Plus que jamais, il faudra serrer les dents pour les Rhodaniens au stade Océane.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Abner, Kango, Niakhaté, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso, de Carvalho - Karabec, Ghezzal, Hamdani, Endrick, Yaremchuk