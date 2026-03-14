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Clinton Mata, défenseur de l'OL
Clinton Mata, défenseur de l’OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Le Havre - OL : le groupe lyonnais sans 9 joueurs absents

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Le voyage au Havre s'annonce périlleux pour l'OL dimanche (17h15). Neuf Lyonnais manqueront à l'appel.

    Paulo Fonseca a convoqué 20 joueurs pour le voyage au Havre dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1 (17h15). C'est à peine deux fois plus que le nombre d'éléments absents pour cette rencontre (neuf). Principalement à cause des blessures. Le staff lyonnais déplore les forfaits de Noham Kamara, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Ernest NuamahRémi Himbert, Pavel Šulc, Malick Fofana et Afonso Moreira.

    Les trois derniers nommés sont espérés par l'entraîneur pour le retour face au Celta de Vigo jeudi. En attendant, il faudra faire sans eux pour ce duel difficile à prévoir en Normandie. À ces footballeurs s'ajoute Clinton Mata, suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

    Seulement 5 défenseurs disponibles

    L'effectif retenu est donc sans surprise. Les jeunes Steeve Kango et Adil Hamdani enchaînent, par exemple. On sait par ailleurs que Hans Hateboer et Orel Mangala seront titulaires. En défense, si l'on ne compte pas Tanner Tessmann, susceptible de dépanner dans l'axe, seulement cinq membres du vestiaire sont aptes. Plus que jamais, il faudra serrer les dents pour les Rhodaniens au stade Océane.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Abner, Kango, Niakhaté, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Morton, Merah, Nartey, Tolisso, de Carvalho - Karabec, Ghezzal, Hamdani, Endrick, Yaremchuk

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 14 Mar 26 à 19 h 18

      On touche le fond au niveau des blessures et indisponibilités .
      Et Mata suspendu s'ajoute à la liste .

      Pendant ce temps , énorme désillusion pour la bande à pierre Sage qui est tombée à Lorient , l'étonnante équipe de joueurs de bignou , qui a perdu un seul match , cette année , à Brest en février , et c'est leur seule défaite depuis le 2 novembre ( battus à lens 3-0 )
      Ils nous ont d'ailleurs battu le 7 décembre ( AMN avait pris un rouge à la 42ème ) .

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      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 14 Mar 26 à 20 h 01

        C'était un peu à prévoir car Lorient joue très bien depuis quelques temps. Ils mériteraient d'être plus haut au classement.
        Mais bon apparemment les lensois se sont fait archi voler quand même...
        Comme chaque saison tout est mis en œuvre pour que PSG soit de nouveau champion.

        Signaler

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