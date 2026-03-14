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Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
Orel Mangala buteur lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL jouera avec Hateboer et Mangala face au Havre

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Paulo Fonseca procédera à quelques changements dans le 11 face au Havre dimanche (17h15). Avec 9 absents pour cette rencontre, il titularisera Hans Hateboer et Orel Mangala.

    Presque un onze sur le flanc du côté de l'OL au Havre. Huit joueurs du groupe sont blessés ou en reprise : Noham Kamara, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah, Pavel Šulc, Rémi Himbert, Malick Fofana et Afonso Moreira. Sans oublier la suspension de Clinton Mata. Avec tout ça, Paulo Fonseca devra composer une équipe capable de battre dimanche en fin d'après-midi, moins de 72 heures après le match face au Celta jeudi (1-1).

    Kango n'enchainera pas en Ligue 1, en attendant jeudi ?

    Dans l'obligation de faire un peu tourner entre les deux confrontations face au club espagnol, l'entraîneur lyonnais titularisera Hans Hateboer et Orel Mangala au stade Océane. Le milieu belge n'avait pas connu ça depuis le 25 janvier 2025 et sa rupture du ligament croisé. Cette saison, il a disputé sept rencontres toutes compétitions confondues. Mais il a eu du mal à enchaîner en raison de plusieurs pépins physiques.

    Quant au Néerlandais, il suppléera Steeve Kango. "Ce sont des raisons tactiques, mais peut-être aussi que physiquement, il (le jeune Rhodanien) n'est pas habitué à enchaîner les rencontres à haute intensité. C'est aussi une gestion mentale." Reste la question du défenseur pour épauler Moussa Niakhaté. Potentiellement Tanner Tessmann, qui redescendrait d'un cran.

    Avec Razik Brikh, à Décines.

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    6 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 14 Mar 26 à 13 h 40

      8 blessés ou en reprise , il y a donc aussi Noham Kamara , c'est fou .
      Voila l'explication de sa non apparition dans le groupe récemment .

      fonseca est contraint d'accélérer la reprise de Mangala pour faire souffler au moins un milieu .
      Kango logiquement ne peut pas enchainer deux matchs pro en 4j , il jouera jeudi .

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    2. Avatar
      Poupette38 - sam 14 Mar 26 à 13 h 46

      Accélérer la reprise de Mangala ? il a déjà repris pourtant, eu un nouveau problème
      Les croisés depuis le 25 janvier 25 🤔

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      1. Juni38
        Juni38 - sam 14 Mar 26 à 13 h 50

        oui accélérer , car normalement il était prévu de le faire monter en puissance en lui accordant de plus en plus de temps de jeu mais étape par étape .
        Là il vient juste de jouer quelques minutes jeudi , il devait jouer une bonne demie heure le second match , etc , jusqu'à pouvoir débuter en titulaire .
        Fonseca accélére les choses , faute de combattants et contraint de faire souffler comme il peut ses joueurs du milieu

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    3. RBV
      RBV - sam 14 Mar 26 à 13 h 47

      Victoire obligatoire en plus…waow, ce match ça va être à la vie à la mort, car Le Havre joue sa survie…
      Chaud…

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      1. Juni38
        Juni38 - sam 14 Mar 26 à 13 h 51

        les joueurs seront cramés après avoir joué jeudi , je ne vois pas comment on peut gagner la bas sans joueurs frais .

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    4. Avatar
      OLand - sam 14 Mar 26 à 14 h 18

      et je reste persuadé que les joueurs qui jouent contre nous le dimanche soir à la TV se donnent plus à fond qu'un samedi 17h....

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