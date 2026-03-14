L'OL jouera avec Hateboer et Mangala face au Havre

Paulo Fonseca procédera à quelques changements dans le 11 face au Havre dimanche (17h15). Avec 9 absents pour cette rencontre, il titularisera Hans Hateboer et Orel Mangala.

Presque un onze sur le flanc du côté de l'OL au Havre. Huit joueurs du groupe sont blessés ou en reprise : Noham Kamara, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah, Pavel Šulc, Rémi Himbert, Malick Fofana et Afonso Moreira. Sans oublier la suspension de Clinton Mata. Avec tout ça, Paulo Fonseca devra composer une équipe capable de battre dimanche en fin d'après-midi, moins de 72 heures après le match face au Celta jeudi (1-1).

Kango n'enchainera pas en Ligue 1, en attendant jeudi ?

Dans l'obligation de faire un peu tourner entre les deux confrontations face au club espagnol, l'entraîneur lyonnais titularisera Hans Hateboer et Orel Mangala au stade Océane. Le milieu belge n'avait pas connu ça depuis le 25 janvier 2025 et sa rupture du ligament croisé. Cette saison, il a disputé sept rencontres toutes compétitions confondues. Mais il a eu du mal à enchaîner en raison de plusieurs pépins physiques.

Quant au Néerlandais, il suppléera Steeve Kango. "Ce sont des raisons tactiques, mais peut-être aussi que physiquement, il (le jeune Rhodanien) n'est pas habitué à enchaîner les rencontres à haute intensité. C'est aussi une gestion mentale." Reste la question du défenseur pour épauler Moussa Niakhaté. Potentiellement Tanner Tessmann, qui redescendrait d'un cran.

Avec Razik Brikh, à Décines.