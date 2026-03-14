OL : Afonso Moreira et Malick Fofana ont participé à l'entraînement

À la veille d'affronter Le Havre, l'OL s'est entraîné avec Afonso Moreira et Malick Fofana samedi. Les autres blessés n'étaient pas là.

Paulo Fonseca en dira plus à partir de 12h15 en conférence de presse. Quel groupe amènera-t-il au Havre dimanche (17h15) ? Probablement le même que celui qui a accroché le match nul à Vigo jeudi (1-1), avec en plus Hans Hateboer et Rachid Ghezzal. Manquera à l'appel Rémi Himbert, blessé au Balaídos. Quid de Malick Fofana et Afonso Moreira ?

Nuamah s'est entraîné à part

Les deux ailiers étaient à l'entraînement avec le reste de l'effectif en ce samedi de veille de rencontre. Ces deux profils, qui manquent énormément à l'attaque lyonnaise, feront du bien lorsqu'ils reviendront à la compétition. En revanche, il faudra patienter un peu avant de revoir les autres membres de l'infirmerie. Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Pavel Šulc n'étaient pas présents. Quant à Ernest Nuamah, il a suivi une séance individualisée.

Avec encore trois sorties avant la trêve internationale, l'OL va tenter de limiter la casse dans les jours à venir. À commencer par ce déplacement en Normandie ce week-end, qui a tout du piège. Mais pour ne pas voir Rennes (5e) et Lille (6e) d'encore plus près dans le rétroviseur, les coéquipiers de Moussa Niakhaté seraient bien inspirés de mettre fin à leur mauvaise série en gagnant au stade Océane.

Avec R.B, à Décines.