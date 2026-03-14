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Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Afonso Moreira et Malick Fofana ont participé à l'entraînement

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • À la veille d'affronter Le Havre, l'OL s'est entraîné avec Afonso Moreira et Malick Fofana samedi. Les autres blessés n'étaient pas là.

    Paulo Fonseca en dira plus à partir de 12h15 en conférence de presse. Quel groupe amènera-t-il au Havre dimanche (17h15) ? Probablement le même que celui qui a accroché le match nul à Vigo jeudi (1-1), avec en plus Hans Hateboer et Rachid Ghezzal. Manquera à l'appel Rémi Himbert, blessé au Balaídos. Quid de Malick Fofana et Afonso Moreira ?

    Nuamah s'est entraîné à part

    Les deux ailiers étaient à l'entraînement avec le reste de l'effectif en ce samedi de veille de rencontre. Ces deux profils, qui manquent énormément à l'attaque lyonnaise, feront du bien lorsqu'ils reviendront à la compétition. En revanche, il faudra patienter un peu avant de revoir les autres membres de l'infirmerie. Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Pavel Šulc n'étaient pas présents. Quant à Ernest Nuamah, il a suivi une séance individualisée.

    Avec encore trois sorties avant la trêve internationale, l'OL va tenter de limiter la casse dans les jours à venir. À commencer par ce déplacement en Normandie ce week-end, qui a tout du piège. Mais pour ne pas voir Rennes (5e) et Lille (6e) d'encore plus près dans le rétroviseur, les coéquipiers de Moussa Niakhaté seraient bien inspirés de mettre fin à leur mauvaise série en gagnant au stade Océane.

    Avec R.B, à Décines.

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    7 commentaires
    1. Valbranque
      Valbranque - sam 14 Mar 26 à 12 h 19

      Oh que c’est bon de lire ça !

      Et bon courage à Kluivert, Sulc, Nuamah et les autres ! Revenez-nous vite !

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    2. florentdu42
      florentdu42 - sam 14 Mar 26 à 12 h 23

      Vous savez si on peut suivre la conférence de presse en direct ?

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    3. Avatar
      Monark - sam 14 Mar 26 à 12 h 24

      👍👍🤩🤩

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    4. Avatar
      brad - sam 14 Mar 26 à 12 h 26

      Faut ramener les 3 points et on se colle au sardines , on va leur mettre la pression jusqu'à la fin de saison pour les voir craquer sur le fil......
      Enfin une éclaircie avec les revenants et quelques minutes pour savoir ou ils en sont.

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    5. Juni38
      Juni38 - sam 14 Mar 26 à 12 h 37

      on espère pouvoir les faire jouer un bout de match ( seulement hélas ) jeudi prochain .
      En attendant pour demain , on est dans le dur avec peu de joueurs frais : Hateboer et Merah , Tessman qui a peu joué jeudi .
      Pour Pavel et Kluivert c'est mort , ils ne seront toujours pas opérationnels jeudi prochain .

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    6. Avatar
      Poupette38 - sam 14 Mar 26 à 12 h 49

      P. Fonseca annonce 6 à 8 semaines d'absence pour Rémi Himbert, qui souffre d'une grosse entorse

      Pire que N. Tagliafico qui s'était pris aussi un adversaire, match à Berne, il avait été absent 1 mois

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    7. Avatar
      ciresglover - sam 14 Mar 26 à 12 h 52

      Mata suspendu contre le Hac va pouvoir souffler un peu et le jeune lateral droit pourra rejouer jeudi donc on devrait pouvoir compter sur une défense complète pour Vigo. Demain ça sera hateboer qui jouera et peut etre kamara si il réapparaît.
      Kluivert reviendra peut etre pour Monaco mais dans quelle forme physique?
      Pour l’attaque si on récupère Moreira pour Vigo voir Fofana en cours de match ce serait top mais je m’attends à un retour pour Monaco. Demain Hamdani et Karabec auront leur chance même si ce dernier avait l’air paumé à gauche et se marchait dessus avec Endrick à droite. Dommage.

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