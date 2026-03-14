Le responsable de la plateforme Ligue 1+ a reconnu un manque "de pluralisme" des consultants lors du match entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier.
C’est un souvenir qui fait encore grincer des dents les supporters lyonnais. Dans une rencontre à polémiques arbitrales entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier, les hommes de Paulo Fonseca s’étaient inclinés dans les ultimes secondes (3-2). Mais au-delà du score, certains fans du club rhodanien avaient, sur les réseaux sociaux, pointé du doigt une forme d’allégeance des consultants de Ligue 1+ en faveur de Marseille. Un constat qui avait été dressé notamment au regard des personnalités choisies pour la rencontre.
En effet, trois anciens Phocéens : Adil Rami, Souleymane Diawara et Benoît Cheyrou étaient de la partie. Et chacun dans un rôle bien différent. Le premier était à Paris, dans les locaux de Ligue 1+, pour faire vivre l’après-match. Le second était en bord terrain pour recueillir des réactions à chaud. Et enfin le dernier, peut-être le plus exposé, était aux commentaires de la partie.
"C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs"
Interrogé sur le sujet par nos confrères de L'Équipe, Jérôme Cazadieu, responsable de la chaîne, a donné du crédit à ces critiques. "C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop "Marseillais". C’est un point sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c’est important" a-t-il déclaré pour faire amende honorable, même si ce n'est finalement pas se qui a le plus contrarié l'OL et ses dirigeants ce soir-là.
Les commentateurs de ligue1+ pour les matchs de Lyon sont honteux, et pas uniquement contre l'OM.
A chaque match de Lyon, Domergue et Cheyrou prennent le partie prix du PFC, de Strasbourg...C'est vraiment pas caché. Si le responsable de la chaîne, lui-même, le reconnait, c'est bien qu'il existe un problème sérieux à ce niveau tellement il est criant.
J'en veux encore plus à la production des matchs de ligue1+ qui ne montre les ralentis des actions litigieuses quand ça les arrange. Et encore une fois pas que lors des matchs l'OL.
Hier soir , beaucoup sur les réseaux sociaux, tous supporters de toutes équipes confondues, s'étonnaient par exemple de ne pas revoir les ralentis de la main Marseillaise décollée du corps sur un tir cadré Auxerrois.
https://www.foot01.com/marseille/un-penalty-oublie-contre-lom-la-var-et-ligue-1-nont-rien-vu
Si ligue1+ veut faire des clubs du PSG et de l'OM son attraction favorite, libre à elle et pourquoi pas, mais elle doit tout de même représenter les matchs de tous les clubs de ligue 1 dans leur ensemble sans favoritisme et sans mépris. Ou alors il faut renommer la chaîne "Classico".
Montrer les ralentis est quand même le minimum syndical, sans cela je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'abonnés à force.
Tout le monde n'est pas obnubilé uniquement par l'OM et le PSG contrairement à ce que la sphère médiatique veut bien nous faire croire (l'Equipe, ligue1+, RMC...)