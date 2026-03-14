Actualités
Ligue1+ diffuseur du championnat de France
Ligue1+ diffuseur du championnat de France (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Ligue 1+ reconnait des consultants "un peu trop marseillais" lors d’OM-OL

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Le responsable de la plateforme Ligue 1+ a reconnu un manque "de pluralisme" des consultants lors du match entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier.

    C’est un souvenir qui fait encore grincer des dents les supporters lyonnais. Dans une rencontre à polémiques arbitrales entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier, les hommes de Paulo Fonseca s’étaient inclinés dans les ultimes secondes (3-2). Mais au-delà du score, certains fans du club rhodanien avaient, sur les réseaux sociaux, pointé du doigt une forme d’allégeance des consultants de Ligue 1+ en faveur de Marseille. Un constat qui avait été dressé notamment au regard des personnalités choisies pour la rencontre. 

    En effet, trois anciens Phocéens : Adil Rami, Souleymane Diawara et Benoît Cheyrou étaient de la partie. Et chacun dans un rôle bien différent. Le premier était à Paris, dans les locaux de Ligue 1+, pour faire vivre l’après-match. Le second était en bord terrain pour recueillir des réactions à chaud. Et enfin le dernier, peut-être le plus exposé, était aux commentaires de la partie. 

    "C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs"

    Interrogé sur le sujet par nos confrères de L'Équipe, Jérôme Cazadieu, responsable de la chaîne, a donné du crédit à ces critiques. "C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop "Marseillais". C’est un point sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c’est important" a-t-il déclaré pour faire amende honorable, même si ce n'est finalement pas se qui a le plus contrarié l'OL et ses dirigeants ce soir-là.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Afonso Moreira et Malick Fofana ont participé à l'entraînement
    1 commentaire
    1. dugenou
      dugenou - sam 14 Mar 26 à 12 h 47

      Les commentateurs de ligue1+ pour les matchs de Lyon sont honteux, et pas uniquement contre l'OM.
      A chaque match de Lyon, Domergue et Cheyrou prennent le partie prix du PFC, de Strasbourg...C'est vraiment pas caché. Si le responsable de la chaîne, lui-même, le reconnait, c'est bien qu'il existe un problème sérieux à ce niveau tellement il est criant.
      J'en veux encore plus à la production des matchs de ligue1+ qui ne montre les ralentis des actions litigieuses quand ça les arrange. Et encore une fois pas que lors des matchs l'OL.
      Hier soir , beaucoup sur les réseaux sociaux, tous supporters de toutes équipes confondues, s'étonnaient par exemple de ne pas revoir les ralentis de la main Marseillaise décollée du corps sur un tir cadré Auxerrois.
      https://www.foot01.com/marseille/un-penalty-oublie-contre-lom-la-var-et-ligue-1-nont-rien-vu
      Si ligue1+ veut faire des clubs du PSG et de l'OM son attraction favorite, libre à elle et pourquoi pas, mais elle doit tout de même représenter les matchs de tous les clubs de ligue 1 dans leur ensemble sans favoritisme et sans mépris. Ou alors il faut renommer la chaîne "Classico".
      Montrer les ralentis est quand même le minimum syndical, sans cela je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'abonnés à force.
      Tout le monde n'est pas obnubilé uniquement par l'OM et le PSG contrairement à ce que la sphère médiatique veut bien nous faire croire (l'Equipe, ligue1+, RMC...)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    Ligue 1+ reconnait des consultants "un peu trop marseillais" lors d’OM-OL 12:30
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Afonso Moreira et Malick Fofana ont participé à l'entraînement 11:40
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Coupe LFFP : la finale OL Lyonnes - PSG en clair ce samedi 11:00
    Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
    Le Havre - OL : trois absents pour le HAC 10:10
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : OL Lyonnes veut garder ses habitudes face au PSG 09:25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Au Havre, l'OL espère sortir de sa caricature offensive 08:40
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français 08:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 13/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 13/03/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 13/03/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 13/03/26
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé 13/03/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté 13/03/26
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 13/03/26
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 13/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut