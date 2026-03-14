Le responsable de la plateforme Ligue 1+ a reconnu un manque "de pluralisme" des consultants lors du match entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier.

C’est un souvenir qui fait encore grincer des dents les supporters lyonnais. Dans une rencontre à polémiques arbitrales entre l’OM et l’OL le 1er mars dernier, les hommes de Paulo Fonseca s’étaient inclinés dans les ultimes secondes (3-2). Mais au-delà du score, certains fans du club rhodanien avaient, sur les réseaux sociaux, pointé du doigt une forme d’allégeance des consultants de Ligue 1+ en faveur de Marseille. Un constat qui avait été dressé notamment au regard des personnalités choisies pour la rencontre.

En effet, trois anciens Phocéens : Adil Rami, Souleymane Diawara et Benoît Cheyrou étaient de la partie. Et chacun dans un rôle bien différent. Le premier était à Paris, dans les locaux de Ligue 1+, pour faire vivre l’après-match. Le second était en bord terrain pour recueillir des réactions à chaud. Et enfin le dernier, peut-être le plus exposé, était aux commentaires de la partie.

"C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs"

Interrogé sur le sujet par nos confrères de L'Équipe, Jérôme Cazadieu, responsable de la chaîne, a donné du crédit à ces critiques. "C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop "Marseillais". C’est un point sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c’est important" a-t-il déclaré pour faire amende honorable, même si ce n'est finalement pas se qui a le plus contrarié l'OL et ses dirigeants ce soir-là.