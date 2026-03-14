OL : 6 à 8 semaines d'arrêt pour Rémi Himbert

Victime d'une "sévère entorse", Rémi Himbert est très incertain pour la fin de saison. Son indisponibilité devrait s'étirer entre 6 et 8 semaines.

On pouvait craindre une très mauvaise nouvelle, et elle nous est parvenue ce samedi midi. Paulo Fonseca s'est exprimé au sujet de Rémi Himbert, sorti après quelques secondes passées sur la pelouse de Balaídos jeudi face au Celta (1-1). Le jeune attaquant de 18 ans, entré en cours de match, est victime d'une "sévère entorse", a expliqué son entraîneur.

Dernier match de Ligue 1 le 16 mai

Résultat des examens passés ces dernières heures, il sera sur le flanc pendant six à huit semaines. Autrement dit, sa fin de saison pourrait être compromise. La dernière journée de Ligue 1 ayant lieu le 16 mai. Un vrai coup dur pour le néo-professionnel qui réussissait ses débuts chez les grands, et pour l'Olympique lyonnais, qui voit un autre élément offensif rejoindre l'infirmerie.

Au Havre, l'OL se présentera sans Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Pavel Šulc, qui n'ont pas repris l'entraînement. Ernest Nuamah, Afonso Moreira et Malick Fofana sont eux en reprise. Autant de joueurs dont l'équipe aurait bien besoin actuellement.

Avec R.B, à Décines.