OL : 6 à 8 semaines d'arrêt pour Rémi Himbert

Victime d'une "sévère entorse", Rémi Himbert est très incertain pour la fin de saison. Son indisponibilité devrait s'étirer entre 6 et 8 semaines.
On pouvait craindre une très mauvaise nouvelle, et elle nous est parvenue ce samedi midi. Paulo Fonseca s'est exprimé au sujet de Rémi Himbert, sorti après quelques secondes passées sur la pelouse de Balaídos jeudi face au Celta (1-1). Le jeune attaquant de 18 ans, entré en cours de match, est victime d'une "sévère entorse", a expliqué son entraîneur.
Dernier match de Ligue 1 le 16 mai
Résultat des examens passés ces dernières heures, il sera sur le flanc pendant six à huit semaines. Autrement dit, sa fin de saison pourrait être compromise. La dernière journée de Ligue 1 ayant lieu le 16 mai. Un vrai coup dur pour le néo-professionnel qui réussissait ses débuts chez les grands, et pour l'Olympique lyonnais, qui voit un autre élément offensif rejoindre l'infirmerie.
Au Havre, l'OL se présentera sans Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Pavel Šulc, qui n'ont pas repris l'entraînement. Ernest Nuamah, Afonso Moreira et Malick Fofana sont eux en reprise. Autant de joueurs dont l'équipe aurait bien besoin actuellement.
Avec R.B, à Décines.
Et merde , saison terminée , pfff
La grosse tuile 🥲
Si il y a pas opération le délai peux se raccourcir.
Je suis persuadé qu’ils sont surestimé la période à cause du précédent Fofana.
C’est dommage pour lui avant tout car il était dans une forme ahurissante.
Mais cela lui donnera encore plus de motivation à son retour.
Courage à lui.
C’est très handicapant pour nous pour les 3 prochains matchs.
Même si c’est le poste où on a pas de manque, vu l’absence d’ailiers, on pourra encore moins dépanner.
Je vote pour Hamdani titulaire contre Le Havre.
Il a fait deux bonnes entrées en Europe et de toute façon on a plus le choix en espérant encore une belle surprise.
Triste nouvelle cette indisposition. Remy était dans une brillante éclosion en professionnel. Espérons que cette blessure ne le freine pas dans son jeune parcours.
Courage à lui.
Il reviendra pour la saison prochaine.
Ça ne sert à rien de précipiter son retour pour 1 match.
Par contre demain, ça va être encore plus tendu.
J'espérais un retour de fofana dans le groupe mais non.
Grief
Hateboer tessmann niakhate tagliafico abner
Morton Nartey tolisso
Yaremchuk endrick.
Ça pourrait être ça avec une défense à 3 car j'ai du mal à voir tessmann dans une défense à 2
Il a annoncé Orel Mangala titulaire non ?
Je crains ce match, on ne gagnera pas au Havre, ils ont "secoué" des "gros" , Lens, monaco, Rennes, même nous à l'aller 1-0 , pourtant on avait Pavel Sulc et Afonso Moreira 😰 🙏
Vraiment dommage pour nous et surtout pour lui. J'espère que mentalement il reviendra plus fort.
Il faudra pas que cela freine dans l'esprit de Fonseca l'utilisation des jeunes. Je pense que Hamdani pourra nous aider pas mal dans les prochaines semaines en allant chercher le 1 contre 1 sur aile gauche. (Je n'en peux plus de voir l'inefficacité d'Abner).
J'espérai une grosse foulure...
Bon, entorse sévère, il ne faut prendre aucun risque.
Qu'il se retape bien et se prépare pour la prochaine saison.
Malick devrait partir cet été, on aura besoin de joueurs pour animer les côtés de l'attaque l'an prochain.