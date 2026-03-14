Coupe LFFP : la finale OL Lyonnes - PSG en clair ce samedi

Premier trophée de la saison pour OL Lyonnes ? La coupe LFFP est dans son viseur ce samedi contre le PSG. Un match diffusé en clair.

13 matchs. Le PSG reste sur une affolante série de 13 rencontres sans succès face à OL Lyonnes. On espère donc que les Parisiennes ne se réveilleront pas ce samedi en Côte d'Ivoire lors de la finale de la Coupe LFFP. Coup d'envoi de cette affiche à 18h30, une partie retransmise sur la chaîne L'Équipe. Les supporters rhodaniens, qui n'ont pas fait le voyage, pourront donc regarder le duel en clair.

Une mise en bouche avant la Ligue des champions

L'occasion pour les Lyonnaises de ramener un premier trophée cette saison. Ce n'est certes pas le plus attendu, mais ce serait une belle mise en bouche. Car viendra ensuite la Coupe de France (quart de finale contre Le Havre mercredi), la Ligue des champions (double confrontation face à Wolfsburg) et enfin le championnat. Déjà qualifiées pour la phase finale de la Première Ligue, les joueuses de Jonatan Giráldez attendent désormais les sorties dans les autres épreuves pour vivre des rendez-vous à enjeux.

Ce sera le cas ce 14 mars au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une opposition a priori dans les cordes des coéquipières de Wendie Renard. Quasiment intouchables dans l'Hexagone, elles peuvent marquer encore un peu plus leur territoire ce week-end. Pour cela, il leur faudra faire respecter la hiérarchie.