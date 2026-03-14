Actualités
Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : entre Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, la belle connexion

  • par Gwendal Chabas

    • À l'OL, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont disputé 102 rencontres ensemble. L'avant-centre est, selon le meneur, celui qui "sentait le mieux" son jeu.

    C'était un tout autre OL, serait-on tenté d'écrire. Pourtant, les deux ne sont partis que depuis l'été 2025, mais tellement d'évènements ont eu lieu depuis. Une époque qu'ils ont contribué à écrire par leurs buts, passes décisives et quelques passages à vide. Entre l'été 2022 et mai 2025, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont partagé 102 rencontres ensemble, pour un total de 5140 minutes sur les terrains.

    En trois saisons, ce duo est présent dans de nombreuses réalisations lyonnaises, dont 11 qui les impliquent tous deux directement. L'avant-centre évoluant aujourd'hui en Arabie saoudite a délivré quatre offrandes à son coéquipier, qui lui a rendu la pareille à sept reprises. Une collaboration qui a visiblement marqué le joueur de Manchester City.

    "Lacazette savait être au bon endroit au bon moment"

    Dans un entretien accordé à l'équipe sur son rapport au football, Rayan Cherki a directement cité son aîné comme partenaire qui "ressent et comprend le mieux son jeu". "Alexandre Lacazette sentait très fort le jeu, a-t-il confié. Parfois, je ne le regardais pas mais il savait être au bon endroit au bon moment." Une connexion qui, malheureusement pour leur club, n'a pas trouvé un prolongement dans un accomplissement collectif marqué par un titre ou un podium de Ligue 1.

    à lire également
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL : malgré les blessures et l'absence de victoire, Paulo Fonseca reste positif 15:20
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    OL : entre Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, la belle connexion 14:25
    Orel Mangala buteur lors d'OL - Nice, le 16 février 2024
    L'OL jouera avec Hateboer et Mangala face au Havre 13:35
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    OL : 6 à 8 semaines d'arrêt pour Rémi Himbert 13:00
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    Ligue 1+ reconnait des consultants "un peu trop marseillais" lors d’OM-OL 12:30
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Afonso Moreira et Malick Fofana ont participé à l'entraînement 11:40
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Coupe LFFP : la finale OL Lyonnes - PSG en clair ce samedi 11:00
    Simon Ebonog, milieu du Havre face à Toulouse
    Le Havre - OL : trois absents pour le HAC 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : OL Lyonnes veut garder ses habitudes face au PSG 09:25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Au Havre, l'OL espère sortir de sa caricature offensive 08:40
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Hamdani et Doganay appelés avec les U17 français 08:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Coupe LFFP : Emeline Rochebilière arbitrera la finale OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 13/03/26
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 13/03/26
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 13/03/26
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 13/03/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 13/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut