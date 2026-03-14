À l'OL, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont disputé 102 rencontres ensemble. L'avant-centre est, selon le meneur, celui qui "sentait le mieux" son jeu.

C'était un tout autre OL, serait-on tenté d'écrire. Pourtant, les deux ne sont partis que depuis l'été 2025, mais tellement d'évènements ont eu lieu depuis. Une époque qu'ils ont contribué à écrire par leurs buts, passes décisives et quelques passages à vide. Entre l'été 2022 et mai 2025, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont partagé 102 rencontres ensemble, pour un total de 5140 minutes sur les terrains.

En trois saisons, ce duo est présent dans de nombreuses réalisations lyonnaises, dont 11 qui les impliquent tous deux directement. L'avant-centre évoluant aujourd'hui en Arabie saoudite a délivré quatre offrandes à son coéquipier, qui lui a rendu la pareille à sept reprises. Une collaboration qui a visiblement marqué le joueur de Manchester City.

"Lacazette savait être au bon endroit au bon moment"

Dans un entretien accordé à l'équipe sur son rapport au football, Rayan Cherki a directement cité son aîné comme partenaire qui "ressent et comprend le mieux son jeu". "Alexandre Lacazette sentait très fort le jeu, a-t-il confié. Parfois, je ne le regardais pas mais il savait être au bon endroit au bon moment." Une connexion qui, malheureusement pour leur club, n'a pas trouvé un prolongement dans un accomplissement collectif marqué par un titre ou un podium de Ligue 1.