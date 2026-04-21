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Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City – Wydad AC (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki

  • par Gwendal Chabas

    • Dès sa première saison avec Manchester City, Rayan Cherki a mis tout le monde d'accord. Erling Haaland estime que le club a fait "une bonne affaire" en recrutant le Lyonnais.

    La Premier League a découvert Rayan Cherki, et elle semble l'avoir déjà adopté. Pour sa première saison en Angleterre, l'ancien membre de l'OL a marqué quatre buts et délivré dix offrandes en championnat. Le week-end dernier, il a ouvert la marque pour Manchester City lors du choc face à Arsenal. Un match remporté par les hommes de Pep Guardiola 2 à 1.

    L'international français s'est montré déterminant et pourrait remporter la PL, puisque les Cityzens sont revenus à trois longueurs des Gunners avec une rencontre en moins. Ce serait un bel accomplissement pour le Lyonnais, débarqué l'été dernier pour 36,5 millions d'euros, hors bonus.

    "Il a quelque chose de très spécial"

    Une opération approuvée par le numéro 9 de l'équipe, Erling Haaland. L'avant-centre est visiblement très content d'évoluer avec le milieu offensif. "Rayan, on l'a vu, dès qu'il est arrivé au club, il n'a pas joué toutes les parties, mais il a toujours montré de la qualité. J'adore l'avoir avec moi, on a fait une très bonne affaire avec Lyon, a-t-il déclaré sur Canal +. Je suis heureux de jouer avec lui, il a quelque chose de très spécial, qui est compliqué à comprendre (rires)."

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