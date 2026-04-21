L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre

Pour la cinquième fois de la saison, Ruddy Buquet arbitrera l'OL. Il sera aux commandes du match face à Auxerre ce samedi (15 heures).

L'OL confirmera-t-il sa victoire au Parc des Princes (1-2) ? Après sa belle performance de dimanche, il reçoit Auxerre ce samedi à 15 heures. Désormais troisième de Ligue 1, il aura l'occasion, jouant en premier par rapport à ses concurrents, de leur mettre la pression. Au contraire, le week-end pourrait être très long s'il ne s'impose pas, car sa position est fragile.

Du chemin depuis Rennes - OL

Cette confrontation face à l'AJA sera dirigée par un officiel bien connu. Après les polémiques de Rennes en début de saison (3-1), Ruddy Buquet sera au sifflet de ce match. Ce sera déjà sa cinquième rencontre avec les Rhodaniens en 2025-2026. Après le Stade Rennais, il avait croisé leur route face à Laval en Coupe de France (2-0), Strasbourg (3-1) et encore plus récemment contre Angers début avril (0-0).

Trois semaines plus tard, l'arbitre de 49 ans officiera pour 57e fois lors d'une partie de l'Olympique lyonnais, une histoire démarrée en 2009. À ses côtés, nous retrouverons les assistants Thomas Luczynski et Huseyin Ocak. À la Var, ce sera le duo Yohann Rouinsard - Yann Flament. Enfin, le quatrième arbitre, chargé du temps additionnel et des changements, sera Ahmed Taleb.