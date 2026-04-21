Actualités
(Photo by VALERY HACHE / AFP)

L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre

  • par Gwendal Chabas

    • Pour la cinquième fois de la saison, Ruddy Buquet arbitrera l'OL. Il sera aux commandes du match face à Auxerre ce samedi (15 heures).

    L'OL confirmera-t-il sa victoire au Parc des Princes (1-2) ? Après sa belle performance de dimanche, il reçoit Auxerre ce samedi à 15 heures. Désormais troisième de Ligue 1, il aura l'occasion, jouant en premier par rapport à ses concurrents, de leur mettre la pression. Au contraire, le week-end pourrait être très long s'il ne s'impose pas, car sa position est fragile.

    Du chemin depuis Rennes - OL

    Cette confrontation face à l'AJA sera dirigée par un officiel bien connu. Après les polémiques de Rennes en début de saison (3-1), Ruddy Buquet sera au sifflet de ce match. Ce sera déjà sa cinquième rencontre avec les Rhodaniens en 2025-2026. Après le Stade Rennais, il avait croisé leur route face à Laval en Coupe de France (2-0), Strasbourg (3-1) et encore plus récemment contre Angers début avril (0-0).

    Trois semaines plus tard, l'arbitre de 49 ans officiera pour 57e fois lors d'une partie de l'Olympique lyonnais, une histoire démarrée en 2009. À ses côtés, nous retrouverons les assistants Thomas Luczynski et Huseyin Ocak. À la Var, ce sera le duo Yohann Rouinsard - Yann Flament. Enfin, le quatrième arbitre, chargé du temps additionnel et des changements, sera Ahmed Taleb.

    à lire également
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre 14:20
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki 13:30
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : Endrick (OL) s'invite à la table des meilleurs passeurs 12:40
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente 11:50
    Gérard Bonneau
    L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour 11:00
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    Avant l'OL, Auxerre s'inquiète pour son gardien 10:10
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : après "l'exploit" parisien, attention à la décompression 08:40
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    OL : à quoi ressemblera une journée de Ligue 1 la saison prochaine ? 08:00
    Alice Sombath contre Dijon
    Première Ligue : OL Lyonnes - Dijon disponible gratuitement mercredi 07:30
    Endrick et Afonso Moreira buteurs lors de PSG - OL
    PSG - OL (1-2) : le plan parfait de Fonseca, Endrick - Moreira, un duo d'enfer ! 20/04/26
    Gift Orban (ex-OL) fait parler de lui en Italie 20/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) disputera bien un Euro avec l'équipe de France 20/04/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL aime aller à la pêche aux gros 20/04/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Dijon, Arsenal... les joueuses d'OL Lyonnes de retour à l’entraînement 20/04/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    L’OL confirme son statut de bête noire du PSG version QSI 20/04/26
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    OL : en arrêtant le penalty du PSG, Greif s'impose comme un spécialiste 20/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut