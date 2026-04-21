OL Lyonnes : Wendie Renard cible d'un deepfake 

Des arnaqueurs ont utilisé le visage de Wendie Renard pour inciter le public à investir dans l’intelligence artificielle. Un deepfake que la Lyonnaise dénonce.

Avec les nouvelles technologies, les escrocs ne sont jamais à court d'idées afin de soutirer de l'argent. Wendie Renard en a été la victime récemment. En effet, une vidéo postée sur les réseaux sociaux a repris son image dans un deepfake affirmant qu'elle lançait un projet "d’investissement basé sur l’intelligence artificielle".

Pour rendre l'histoire crédible, les arnaqueurs ont détourné une ancienne interview de la défenseure grâce à l'IA. Dans l'extrait, on la voit notamment répondre aux questions d'un journaliste. Allant encore plus loin, les malfrats ont ajouté les logos de plusieurs médias, dont celui de Radio Caraïbes International (RCI).

"Merci de rester vigilants face à ce type de manipulation"

Alertée, la joueuse d'OL Lyonnes a mis en garde sa communauté. "Je démens formellement le contenu de cette vidéo utilisant mon image sans mon autorisation : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position. Merci de rester vigilants face à ce type de manipulation et de ne pas relayer de fausses informations", a-t-elle partagé sur ses réseaux sociaux.

Sur RCI, Wendie Renard s'est dite "vraiment attristée et énervée". Elle a confié qu'elle envisageait de porter plainte.