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Wendie Renard en conférence de presse
Wendie Renard en conférence de presse (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : Wendie Renard cible d'un deepfake 

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Des arnaqueurs ont utilisé le visage de Wendie Renard pour inciter le public à investir dans l’intelligence artificielle. Un deepfake que la Lyonnaise dénonce.

    Avec les nouvelles technologies, les escrocs ne sont jamais à court d'idées afin de soutirer de l'argent. Wendie Renard en a été la victime récemment. En effet, une vidéo postée sur les réseaux sociaux a repris son image dans un deepfake affirmant qu'elle lançait un projet "d’investissement basé sur l’intelligence artificielle".

    Pour rendre l'histoire crédible, les arnaqueurs ont détourné une ancienne interview de la défenseure grâce à l'IA. Dans l'extrait, on la voit notamment répondre aux questions d'un journaliste. Allant encore plus loin, les malfrats ont ajouté les logos de plusieurs médias, dont celui de Radio Caraïbes International (RCI).

    "Merci de rester vigilants face à ce type de manipulation"

    Alertée, la joueuse d'OL Lyonnes a mis en garde sa communauté. "Je démens formellement le contenu de cette vidéo utilisant mon image sans mon autorisation : elle ne reflète ni mes propos, ni mes valeurs, ni ma position. Merci de rester vigilants face à ce type de manipulation et de ne pas relayer de fausses informations", a-t-elle partagé sur ses réseaux sociaux.

    Sur RCI, Wendie Renard s'est dite "vraiment attristée et énervée". Elle a confié qu'elle envisageait de porter plainte.

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    3 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - mar 21 Avr 26 à 15 h 36

      Avec la bêtise artificielle il y en aura de plus en plus.
      On peut très bien utiliser une ancienne interview et faire dire - avec sa voix bien imitée - totalement autre chose.
      Je ne sais si c'est ce qui s'est passé, mais il faut rester très vigilant !

      C'est pour cela que les joueuses devraient faire attention à ne parler que football et rien d'autre : ni politique, ni religion, ni finance...

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    2. seb.66
      seb.66 - mar 21 Avr 26 à 15 h 57

      J'ajoute qu'il faut qu'elle se détache de cela et qu'elle se concentre sur Arsenal, mais ça elle doit savoir faire !
      Et mieux, s'en servir pour pour briller encore plus !

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    3. Avatar
      brad - mar 21 Avr 26 à 15 h 57

      L'escroquerie a toujours existé , plaintes ou sentences elle perdure , se servir d'un nom c'est comme une identité usurpée , les plus à plaindre c'est ceux qui subissent sans grande vigilance à ce genre d'escroquerie .
      W.Renard à raison d'alerter que l'on se sert de son nom sans son autorisation , elle va éviter a de faibles personnes d'entrer dans une spirale sans retour et qui laisse des traces sur leur santé....
      La IA pourtant c'est un bel outil , ma fille dans le Sud à un scénographe qui travaille pour elle , il s'habitue et l'utilise ce qui lui ouvre d'autres horizons et une plus large clientèle.....mais détournée ça donne l'exemple de Wendie.

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