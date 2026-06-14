Sénégal : le calendrier de Moussa Niakhaté (OL) au Mondial

Le 16 juin prochain, Moussa Niakhaté entrera en lice à la Coupe du monde. Son Sénégal est dans une poule difficile avec la France et la Norvège.

Lui a hâte de lancer son tournoi. Dans deux jours, Moussa Niakhaté disputera sa première Coupe du monde. Ce qui est toujours un moment particulier dans la carrière d'un joueur. D'autant plus lorsque ce premier match se joue face à son pays de naissance. Natif de Roubaix, le défenseur de l'Olympique lyonnais sera, sauf surprise, titulaire contre la France avec le Sénégal le 16 juin prochain (21 heures). Un rendez-vous qu'il attend avec impatience.

L'immanquable duel face à la Norvège

Les Sénégalais auront ensuite une affiche déterminante à négocier. Dans la nuit du lundi au mardi 23 juin, ils se mesureront aux Norvégiens. Une partie sans doute capitale dans l'optique de la qualification. Et du classement final de la poule par ailleurs. La troisième rencontre, contre le petit poucet du groupe, l'Irak, aura lieu le vendredi 26 juin. Là aussi, il ne faudra pas se rater pour les Lions de la Teranga.

Le programme de Moussa Niakhaté (Sénégal) au Mondial :