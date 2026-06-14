Actualités
Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Sénégal : le calendrier de Moussa Niakhaté (OL) au Mondial

  • par Gwendal Chabas

    • Le 16 juin prochain, Moussa Niakhaté entrera en lice à la Coupe du monde. Son Sénégal est dans une poule difficile avec la France et la Norvège.

    Lui a hâte de lancer son tournoi. Dans deux jours, Moussa Niakhaté disputera sa première Coupe du monde. Ce qui est toujours un moment particulier dans la carrière d'un joueur. D'autant plus lorsque ce premier match se joue face à son pays de naissance. Natif de Roubaix, le défenseur de l'Olympique lyonnais sera, sauf surprise, titulaire contre la France avec le Sénégal le 16 juin prochain (21 heures). Un rendez-vous qu'il attend avec impatience.

    L'immanquable duel face à la Norvège

    Les Sénégalais auront ensuite une affiche déterminante à négocier. Dans la nuit du lundi au mardi 23 juin, ils se mesureront aux Norvégiens. Une partie sans doute capitale dans l'optique de la qualification. Et du classement final de la poule par ailleurs. La troisième rencontre, contre le petit poucet du groupe, l'Irak, aura lieu le vendredi 26 juin. Là aussi, il ne faudra pas se rater pour les Lions de la Teranga.

    Le programme de Moussa Niakhaté (Sénégal) au Mondial :

    • France - Sénégal mardi 16 juin (21h)
    • Norvège - Sénégal mardi 23 juin (2h)
    • Sénégal - Irak vendredi 26 juin (21h)
    à lire également
    Coupe du monde : 20 ans après, Juninho attend son successeur à l'OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL)
    Mercato : les latéraux, un des gros chantiers de l'été ? 11:50
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    Sénégal : le calendrier de Moussa Niakhaté (OL) au Mondial 11:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes : le classement des meilleures buteuses en 2025-2026 10:10
    Tournoi Maurice Revello : le Portugal de De Carvalho (OL) vainqueur 09:25
    Julien Duranville (au centre) avec les Espoirs belges
    Mercato : Julien Duranville est d'accord pour rejoindre l'OL 08:40
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : Dominik Greif, roi des mises en échec sur penalty 08:00
    Afonso Moreira face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL.
    Mercato : le Bayer Leverkusen de plus en plus pressant sur Moreira (OL) 07:30
    OL - Médias : retrouvez toutes les émissions TKYDG en podcast 13/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Coupe du monde : 20 ans après, Juninho attend son successeur à l'OL 13/06/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL à domicile en 2026-2027 13/06/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : les U19 ont reçu leur trophée de championnes de France 13/06/26
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    Et si l'OL retournait à Bourgoin pour un second amical ? 13/06/26
    Mercato : Rémy Vercoutre (ex-OL) rejoint le staff de Lille 13/06/26
    Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : jour de finales pour les joueurs de l'OL 13/06/26
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Coupe du monde : Niakhaté (OL) a hâte de se mesurer à la France 13/06/26
    Matt Turner, gardien américain de Nottingham Forest
    Coupe du monde : prêté par l'OL, l'Américain Matt Turner victorieux 13/06/26
    Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
    Mercato : suivie par OL Lyonnes, Caroline Weir quitte le Real Madrid 13/06/26
    La détresse de Dominik Greif (OL) sur l'ouverture du score du Celta
    3e tour préliminaire de Ligue des champions : l'OL pas sûr de recevoir au retour 13/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut