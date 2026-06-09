Avec un début de Coupe du monde le 16 juin prochain contre les Bleus, le Sénégal a déjà posé ses valises aux États-Unis. Avant de rejoindre la côte Est, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont notamment fait un stop à San Antonio et ont visité les installations de la franchise de basket San Antonio Spurs.

Un tournoi, qu'il soit continental ou intercontinental, est toujours une compétition durant laquelle la cohésion d'équipe est fondamentale. Se tenant généralement sur un mois, le temps peut parfois paraitre long. Il vaut donc mieux bien s'entendre, mais aussi trouver des occupations. La Coupe du monde 2026 n'a pas encore débuté mais le Sénégal a déjà posé pied à terre aux États-Unis. Ayant disputé un premier amical il y a quelques jours, les Lions de la Teranga en disputeront un deuxième ce mardi à San Antonio contre l'Arabie saoudite. Cette présence dans le Texas a permis à Moussa Niakhaté et ses coéquipiers de croiser la route d'un compatriote : Guorgui Dieng.

Pas de rencontre avec Wembanyama

Cet ancien pivot a passé dix ans en NBA et est désormais le manager général adjoint des Spurs d'Austin, la filiale G-League des Spurs. Sur invitation de l'ancien basketteur de 38 ans, la sélection africaine a donc pu visiter les installations de la franchise quintuple championne NBA. Malheureusement, Niakhaté n'a pas pu croiser la route de Victor Wembanyama. Ce dernier est à New York pour disputer la finale avec les Spurs contre les Knicks. Mais avec un match au Madison Square Garden, non loin de la tenue de France - Sénégal le 16 juin prochain, peut-être qu'une rencontre sera possible...