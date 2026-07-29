Entre OL Groupe et Botafogo, le combat juridique continue

Dans son rapport d'activité sur la saison 2025-2026, l'OL a également communiqué sur les litiges en cours, notamment pour solder l'ère John Textor. Une action vient du club lyonnais par rapport au transfert de Jeffinho vers Botafogo. Deux autres émanent de deux sociétés d'affacturage sur les transferts fantômes entre les deux clubs.

Avec la reprise du club par Michele Kang, la volonté est de faire table rase de l'ère Textor à l'OL. Néanmoins, il n'est pas facile de se débarrasser de l'ombre de l'Américain, tant ses méfaits ont été nombreux pendant près de deux ans. Une période qui semble courte et qui a pourtant laissé le temps à l'ancien propriétaire de mettre le club dans de sales draps. Alors depuis plus d'un an, la nouvelle direction tente de faire la lumière sur tous les mouvements réalisés durant la période 2023-2025. Avec plus ou moins de succès et de facilité.

De nombreuses procédures judiciaires sont en cours et l'OL en a fait un certain détail mardi dans le communiqué de son rapport d'activité sur la saison passée. Comme indiqué début juin, une plainte a été déposée contre "X" visant "des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, d'abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits." Si l'OL Groupe attend toujours de recevoir la notification de procédures initiées par Botafogo, le club lyonnais a de son côté saisi la FIFA en raison d'impayés sur le transfert de Jeffinho à l'hiver 2024.

Deux sociétés d'affacturage réclament plus de 70M€

Autant de procédures qui ne sont rien à côté du panier de crabes que peut représenter la situation entre l'OL et les fameux transferts fantômes liés à des joueurs de Botafogo, achetés par la formation lyonnaise mais qui n'ont jamais posé les pieds dans la capitale des Gaules. Il est ici question d'Igor Jesus, Jefferson Savarino et Jair Paula et ces trois transferts font l'objet de litiges en cours avec deux sociétés d'affacturage, qui réclament plus de 70 millions d'euros, en plus d'intérêts et de retards de paiement.

"Des litiges sont en cours avec PRPF (High Court of Justice de Londres ; montant demandé par la contrepartie : 43 M$ + intérêts de retard et pénalités) et EMSO (Tribunal Arbitral du Sport ; montant demandé par la contrepartie : 28,5 M€ + intérêts de retard et pénalités), tous deux établissements d’affacturage de Botafogo, en lien avec des contrats conclus avec Botafogo en 2024/2025 sur les joueurs Igor Jesus, Savarino et Jair."

Preuve que si John Textor n'intervient plus à Décines, son héritage reste difficile à mettre définitivement de côté.