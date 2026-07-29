Entre OL Groupe et Botafogo, le combat juridique continue

Dans son rapport d'activité sur la saison 2025-2026, l'OL a également communiqué sur les litiges en cours, notamment pour solder l'ère John Textor. Une action vient du club lyonnais par rapport au transfert de Jeffinho vers Botafogo. Deux autres émanent de deux sociétés d'affacturage sur les transferts fantômes entre les deux clubs.
Avec la reprise du club par Michele Kang, la volonté est de faire table rase de l'ère Textor à l'OL. Néanmoins, il n'est pas facile de se débarrasser de l'ombre de l'Américain, tant ses méfaits ont été nombreux pendant près de deux ans. Une période qui semble courte et qui a pourtant laissé le temps à l'ancien propriétaire de mettre le club dans de sales draps. Alors depuis plus d'un an, la nouvelle direction tente de faire la lumière sur tous les mouvements réalisés durant la période 2023-2025. Avec plus ou moins de succès et de facilité.
De nombreuses procédures judiciaires sont en cours et l'OL en a fait un certain détail mardi dans le communiqué de son rapport d'activité sur la saison passée. Comme indiqué début juin, une plainte a été déposée contre "X" visant "des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, d'abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits." Si l'OL Groupe attend toujours de recevoir la notification de procédures initiées par Botafogo, le club lyonnais a de son côté saisi la FIFA en raison d'impayés sur le transfert de Jeffinho à l'hiver 2024.
Deux sociétés d'affacturage réclament plus de 70M€
Autant de procédures qui ne sont rien à côté du panier de crabes que peut représenter la situation entre l'OL et les fameux transferts fantômes liés à des joueurs de Botafogo, achetés par la formation lyonnaise mais qui n'ont jamais posé les pieds dans la capitale des Gaules. Il est ici question d'Igor Jesus, Jefferson Savarino et Jair Paula et ces trois transferts font l'objet de litiges en cours avec deux sociétés d'affacturage, qui réclament plus de 70 millions d'euros, en plus d'intérêts et de retards de paiement.
"Des litiges sont en cours avec PRPF (High Court of Justice de Londres ; montant demandé par la contrepartie : 43 M$ + intérêts de retard et pénalités) et EMSO (Tribunal Arbitral du Sport ; montant demandé par la contrepartie : 28,5 M€ + intérêts de retard et pénalités), tous deux établissements d’affacturage de Botafogo, en lien avec des contrats conclus avec Botafogo en 2024/2025 sur les joueurs Igor Jesus, Savarino et Jair."
Preuve que si John Textor n'intervient plus à Décines, son héritage reste difficile à mettre définitivement de côté.
Ce qui n'est pas dit dans l'article c'est que Textor est caution personnelle auprès des factors.
Si l'OL ne paie pas les 70 millions d'affacturages, ça sera à Textor de payer, il va se casser la gueule le cow-boy.
Hello @OLVictory ! C'est sur ça ? Ou as tu eu l'info ? Car si c'est vrai, on s'en fiche royalement de cette histoire, mais si ça n'est pas le cas, 70M +intérêts ça peut nous mettre hyper mal financièrement, c'est très supérieur à ce qu'on dépense en transfert sur 1 an !
L'info vient du texte de la plainte de Textor contre Ms Kang, il l'écrit lui-même.
Ce que je ne sais pas c'est jusqu'à quel point les factors vont insister pour faire payer l'OL.
Si Textor n'est plus solvable, ou s'il a bien organisé sa solvabilité, il serait logique que les factors se focalisent sur l'OL.
On peut imaginer qu'ils aillent chercher l'argent là où ils ont le plus de chances de le récupérer.
Je ne connais pas la situation financière de JT, mais elle pourrait se dégrader très fortement
Tous ces conflits financiers liés à l'héritage contaminé laissé par le cowboy doivent évidemment occuper beaucoup d'avocats et prendre beaucoup d'énergie à la gouvernance du club.
Par contre pour moi abonné le " conflit " financier avec l'Olympique Lyonnais ce sont les nouvelles conditions de mobilité pour l'accès au Groupama..
Je viens de recevoir une offre d'abonnement à 300 euros pour le parking Eurexpo pour la saison 26/27.
Si le montant me paraît élevé c'est surtout la date de l'annonce qui me choque pour le manque de transparence du club. Soit presque deux mois après l'ouverture de la campagne d'abonnement!
Ce montant élevé est la conséquence des faibles revenus de la billetterie, doublé de frais de fonctionnement trop élevés. En gros on ne gagne pas d'argent une fois les frais payés.
On nous avait vendu une corne d'abondance avec le nouveau stade, mais on nous a livré un boulet.
Ca peut s'arranger avec le plan d'économie de la nouvelle direction, et surtout avec la LDC.
C'est le sacrifice financier qui est demandé aux supporters pour la survie de leur club. Le hic c'est que l'on a beaucoup de public au stade, mais peu de supporters.
Pour la date de l'annonce, je pense que tout le monde travaille beaucoup au club, mais qu'ils découvrent beaucoup de choses au fur et à mesure qu'ils avancent. On ne peut pas exiger tout et tout de suite avec le bordel qu'à laissé le cow-boy
300 balles pour un parking de quelques mois le temps d'un match de foot, et pour un abonné... Bon, je ne commente pas, on est en difficulté financière, le club est super bien géré, etc etc...
D'ailleurs OLVictory le joue si bien cet air-là que ça me berce de l'entendre...
Les deux directeurs étaient déjà là, ils ont rien vu ?? Ce serait étonnant...