Suite à un rapport interne d'enquête, l'OL, via Eagle Football Group, a choisi de déposer plainte contre X pour "une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière". La gestion de John Textor est clairement visée.

Dans les prochaines semaines, l'OL devra présenter un plan solide à la DNCG, notamment dans le cadre du possible repreneur. Si tout ne sera pas signé d'ici là, la fin juin doit permettre d'en savoir un peu plus sur qui prendra la suite de John Textor. Ce dernier n'est plus en odeur de sainteté depuis plusieurs mois déjà, mais plus les semaines passent et plus les mauvaises surprises continuent d'affluer. En ce sens, la nouvelle direction sous Michele Kang et Michael Gerlinger a choisi de faire la lumière sur tous les flux opaques que pouvait représenter Eagle Football. Cela donne lieu à quelques passes d'armes juridiques avec Botafogo surtout, mais ce lundi 8 juin, le club lyonnais, via Eagle Football Group, a intenté une action en justice contre X.

"Des flux de centaines de millions d'euros effectués sans justification économique"

L’entité qui gère l’OL a annoncé avoir déposé "une plainte pénale contre personnes non dénommées auprès du Procureur de la République de Lyon, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, d'abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d’informations trompeuses sur le marché". Si les personnes ne sont pas nommées, cette plainte se dirige malgré tout vers la gouvernance sous Textor, même s'il n'est pas explicitement nommé.

Le communiqué ne fait d'ailleurs pas de mystère en pointant un rapport interne qui a analysé un "certain nombre d’opérations menées entre mai 2023 et juin 2025 sous la précédente direction de l’OL." Les transferts fantômes ou encore l'affacturage sont certainement concernés par ces affirmations puisque le rapport d’enquête interne commandé en décembre 2025 à un cabinet d'avocat externes "met également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique".