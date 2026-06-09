Suite à un rapport interne d'enquête, l'OL, via Eagle Football Group, a choisi de déposer plainte contre X pour "une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière". La gestion de John Textor est clairement visée.
Dans les prochaines semaines, l'OL devra présenter un plan solide à la DNCG, notamment dans le cadre du possible repreneur. Si tout ne sera pas signé d'ici là, la fin juin doit permettre d'en savoir un peu plus sur qui prendra la suite de John Textor. Ce dernier n'est plus en odeur de sainteté depuis plusieurs mois déjà, mais plus les semaines passent et plus les mauvaises surprises continuent d'affluer. En ce sens, la nouvelle direction sous Michele Kang et Michael Gerlinger a choisi de faire la lumière sur tous les flux opaques que pouvait représenter Eagle Football. Cela donne lieu à quelques passes d'armes juridiques avec Botafogo surtout, mais ce lundi 8 juin, le club lyonnais, via Eagle Football Group, a intenté une action en justice contre X.
"Des flux de centaines de millions d'euros effectués sans justification économique"
L’entité qui gère l’OL a annoncé avoir déposé "une plainte pénale contre personnes non dénommées auprès du Procureur de la République de Lyon, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, d'abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d’informations trompeuses sur le marché". Si les personnes ne sont pas nommées, cette plainte se dirige malgré tout vers la gouvernance sous Textor, même s'il n'est pas explicitement nommé.
Le communiqué ne fait d'ailleurs pas de mystère en pointant un rapport interne qui a analysé un "certain nombre d’opérations menées entre mai 2023 et juin 2025 sous la précédente direction de l’OL." Les transferts fantômes ou encore l'affacturage sont certainement concernés par ces affirmations puisque le rapport d’enquête interne commandé en décembre 2025 à un cabinet d'avocat externes "met également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique".
bonjour à tous,
ce qui m’étonne c’est que ces plaintes ne se soit pas passées avant. Peut-être fallait-il plus d’arguments ?
La mise en retrait de Aulas comme président n'avait rien d'anodin , il devait gêner dans sa suspension de dossiers , il devrait être appelé lui aussi par le magistrat instructeur , peut être même la DNCG ou là elle devra se lâcher sur le fonctionnement du bonhomme , chose qu'elle ne faisait pas publiquement....
Aucun nom est cité dans la plainte bien qu'il y en a au moins un qui revient automatiquement mais bon tous les délires vont commencer à s'étaler ici ou ailleurs !
Je vous préviens je suis clean dans cette affaire : j'ai toujours payé mon abonnement....
Ils ont pris le temps d'éplucher en profondeur toutes les malversations financières opérées pendant les deux années de la régence de Textor ; maintenant qu'ils ont un dossier bien ficelé , ils attaquent en justice .
Il aurait été étonnant que la malfrat s'en tire à bon compte sans devoir rendre des comptes .
Maintenant il va comprendre qu'il n'aurait pas du escroquer des gens comme Ares , ils vont le mettre au buché .
La prison attend John Textor ( et j'ai toujours pensé que ça finirait ainsi pour lui ) .
Voici les sanctions possibles :
Bien que la plainte ait été déposée « contre personnes non dénommées » (plainte contre X), elle vise explicitement la période de gestion de la précédente direction (mai 2023 à juin 2025). Si l'enquête pénale aboutit à la mise en cause personnelle et à la condamnation de John Textor en tant que dirigeant de l'époque, les risques encourus sont particulièrement lourds, à la fois sur le plan pénal et financier.
Voici le détail de ce qu'il risque, délit par délit, selon les textes de loi cités :
1. Le volet pénal (Risques de prison et d'amendes)
En droit français, lorsque plusieurs infractions sont commises dans le cadre d'une même affaire, les peines de prison ne se cumulent pas : c'est la peine maximale prévue par l'infraction la plus grave qui s'applique. En revanche, les amendes peuvent parfois s'additionner si elles relèvent de natures différentes.
Abus de biens sociaux (ABS) et ABS aggravé (Art. L. 242-6 du Code de commerce) :
L'ABS classique est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Lorsqu'il est "aggravé" (par exemple, s'il utilise des comptes à l'étranger ou des structures financières complexes pour dissimuler les flux), la peine peut grimper jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende.
Présentation ou publication de comptes infidèles (Art. L. 242-6 du Code de commerce) :
Ce délit vise le fait, pour un dirigeant, de publier des bilans falsifiés pour cacher la véritable situation de l'entreprise. Il est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.
Diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur le marché (Art. L. 465-3-2 du Code monétaire et financier) :
Eagle Football Group étant une société cotée en bourse, la diffusion de fausses informations susceptibles d'altérer le cours de l'action est un délit boursier majeur. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement et 5 millions d'euros d'amende (ce montant peut même être porté jusqu'à dix fois le montant du profit éventuellement réalisé).
Le plafond pénal encouru : S'il venait à perdre un procès sur l'intégralité de ces chefs d'accusation, la peine de prison maximale théorique à laquelle il s'exposerait serait de 7 ans fermes, accompagnée de plusieurs millions d'euros d'amendes.
2. Les sanctions commerciales et professionnelles
Au-delà de la prison et des amendes, les tribunaux français appliquent de manière quasi-systématique des peines complémentaires pour les dirigeants d'entreprises condamnés pour malversations :
Interdiction de gérer : Il pourrait se voir interdire de diriger, d'administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou structure sportive en France pour une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans ou de manière définitive.
Privation des droits civiques et civils : Notamment l'éligibilité.
3. Le volet financier et civil (Les dommages et intérêts)
C'est potentiellement le risque le plus lourd à court terme pour sa fortune personnelle.
Le communiqué de presse mentionne des flux financiers suspects de « plusieurs centaines de millions d'euros » sans justification économique.
Si la justice estime que ces mouvements ont appauvri l'Olympique Lyonnais ou Eagle Football Group au profit d'autres entités ou d'intérêts personnels, John Textor pourrait être condamné à rembourser personnellement et intégralement le préjudice subi à l'OL et à EFG (qui se constitueront parties civiles), représentant potentiellement des dizaines ou centaines de millions d'euros. Les actionnaires minoritaires lésés par la chute de l'action en bourse pourraient également réclamer réparation.
Quelle est la prochaine étape ?
Le dépôt de plainte auprès du Procureur de la République de Lyon déclenche une phase d'enquête préliminaire (ou l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction). La justice va analyser l'audit interne fourni par la nouvelle direction de Michele Kang. John Textor bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu.