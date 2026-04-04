Botafogo a officiellement porté plainte contre l'OL

Comme il l'avait annoncé la semaine passée, Botafogo a porté plainte contre l'OL pour des impayés. Les dettes seraient de plus de 125 millions d'euros.

Qui doit de l'argent à qui, et où sont passées les sommes réclamées par les uns et par les autres ? Voilà deux questions que tentera de trancher la justice. La semaine dernière, Botafogo avait annoncé qu'il comptait porter plainte au Brésil contre l'Olympique lyonnais. Une menace mise à exécution vendredi, d'après le communiqué de la formation de Rio de Janeiro.

Elle affirme que les impayés de l'OL à son encontre dépassent les 745 millions de R$, soit plus de 125,4 millions d'euros. Une dette qui serait le fruit "d'apports financiers successifs" ces dernières années, sous la forme de "prêts, avec l'attente claire d'un remboursement dans des conditions préalablement établies", clame le club carioca. Il est aussi question d'une somme de 12 millions d'euros que devraient les Rhodaniens au RWDM Brussels.

Botafogo rejette ses dérives financières sur l'OL

"La nouvelle présidente de l'Olympique lyonnais (Michele Kang) a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, il a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette", insiste Fogo'. Il rejette d'ailleurs la faute sur son "cousin" d'Eagle Bidco pour ses derniers déboires pécuniaires et les sanctions appliquées par la FIFA.

Rappelons que l'OL exige lui aussi de l'argent pour le transfert de Jeffinho. Autrement dit, ce sont les avocats qui vont maintenant s'occuper de ses dossiers. Avec quelle suite ? Une chose est certaine, John Textor, à l'origine de tous ces micmacs, est éloigné de l'institution rhodanienne depuis le 27 mars. En effet, le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles, l'a remplacé à la tête de la maison mère responsable de la multipropriété.