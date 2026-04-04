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Logo du club de Botafogo (Photo by DIEGO MARANHAO / AFP)

Botafogo a officiellement porté plainte contre l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 25 Commentaires

    • Comme il l'avait annoncé la semaine passée, Botafogo a porté plainte contre l'OL pour des impayés. Les dettes seraient de plus de 125 millions d'euros.

    Qui doit de l'argent à qui, et où sont passées les sommes réclamées par les uns et par les autres ? Voilà deux questions que tentera de trancher la justice. La semaine dernière, Botafogo avait annoncé qu'il comptait porter plainte au Brésil contre l'Olympique lyonnais. Une menace mise à exécution vendredi, d'après le communiqué de la formation de Rio de Janeiro.

    Elle affirme que les impayés de l'OL à son encontre dépassent les 745 millions de R$, soit plus de 125,4 millions d'euros. Une dette qui serait le fruit "d'apports financiers successifs" ces dernières années, sous la forme de "prêts, avec l'attente claire d'un remboursement dans des conditions préalablement établies", clame le club carioca. Il est aussi question d'une somme de 12 millions d'euros que devraient les Rhodaniens au RWDM Brussels.

    Botafogo rejette ses dérives financières sur l'OL

    "La nouvelle présidente de l'Olympique lyonnais (Michele Kang) a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, il a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette", insiste Fogo'. Il rejette d'ailleurs la faute sur son "cousin" d'Eagle Bidco pour ses derniers déboires pécuniaires et les sanctions appliquées par la FIFA.

    Rappelons que l'OL exige lui aussi de l'argent pour le transfert de Jeffinho. Autrement dit, ce sont les avocats qui vont maintenant s'occuper de ses dossiers. Avec quelle suite ? Une chose est certaine, John Textor, à l'origine de tous ces micmacs, est éloigné de l'institution rhodanienne depuis le 27 mars. En effet, le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles, l'a remplacé à la tête de la maison mère responsable de la multipropriété.

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    25 commentaires
    1. Avatar
      Lorenzo74 - sam 4 Avr 26 à 18 h 33

      On ne peut pas payer pour des joueurs qui ne sont jamais venus !
      C'est plutôt une escroquerie de Textor qui c'est fait payer avec l'affacturage mais sans que les joueurs viennent à Lyon!
      Et ensuite il les vends ailleurs et vends 2 fois le même joueur ESCROC !!!

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 4 Avr 26 à 19 h 06

      Tout le monde porte plainte contre tout le monde dans cette histoire. On est pas sorti de l'auberge.

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    3. Olympien First
      Olympien First - sam 4 Avr 26 à 19 h 14

      Évidemment, Textor est derrière tout ça. Il conserve un rôle important à Botafogo, et logiquement, même ses adversaires là-bas espèrent tirer quelques belles rentrées d'argent au détriment de l'OL. C'est un peu l'union sacrée sur ce sujet.

      Ah ils sont beaux les clubs "amis", frères, de la galaxie textorienne !...

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    4. Tongariro
      Tongariro - sam 4 Avr 26 à 19 h 51

      Textor porte plainte contre les actes commis par Textor.

      Quel sac à merde.

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      1. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - sam 4 Avr 26 à 20 h 09

        Sac à merde, c'est une insulte ? 😂

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        1. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 03

          Hahaha les Trois Frères, belle référence 😉

        2. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 28

          https://www.youtube.com/watch?v=lM8DCXdqrtc

      2. Juni38
        Juni38 - sam 4 Avr 26 à 20 h 17

        je dirais même plus : sac à purin 😂

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        1. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 03

          Haha oui j'ai voulu varier mais ça marche aussi 😉

    5. Juni38
      Juni38 - sam 4 Avr 26 à 20 h 18

      Du goudron et des plumes , et envoyez le ainsi au Goulag , qu'on n'en parle plus .

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      1. Tongariro
        Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 04

        Ah je vois que l'idée du Goulag fait son chemin sur ce site 😉

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    6. cavegone
      cavegone - sam 4 Avr 26 à 21 h 28

      Là il va falloir payer. Ou du moins trouver un arrangement car on doit cet argent à Fogo, on peut le tourner dans tous les sens on doit cet argent point.

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      1. Tongariro
        Tongariro - sam 4 Avr 26 à 21 h 33

        "on doit cet argent à Fogo, on peut le tourner dans tous les sens on doit cet argent point."

        Bah non on ne doit pas d'argent pour des joueurs qui n'ont pas joué sachant que celui qui a fait ces magouilles comptables est celui qui porte plainte aujourd'hui.

        Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarin.

        Sur 5 joueurs, y en a un seul qui a joué pour nous.

        Sacré cave, décidé à sucer Textor jusqu'au bout.
        Même Macron est moins docile vis à vis de Trump, c'est dire ! (et encore c'est car Trump a dit à vois haute que Brigitte avait foutu une droite à Manu, autant les 75 000 Palestiniens morts Macron s'en tape mais la droite de Brigitte ça se fait pas !).

        Allez bonne soirée quand même cave, mais reste sur le tennis, Monte Carlo arrive 😉

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        1. cavegone
          cavegone - sam 4 Avr 26 à 23 h 10

          Qu’ils aient joué ou pas la justice s’en carre. On a un créancier point barre. C’est pas tes chouins chouins qui vont changer la donne.
          Personne ne suce personne Tonga t’es con en plus d’être vulgaire 🙄

        2. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 23 h 24

          Ah tiens cavegone maître de conférence en droit des litiges commerciaux, la classe !

          "Personne ne suce personne Tonga t’es con en plus d’être vulgaire 🙄"
          J'avoue que c'était vulgaire... mais parfois la grossièreté est emplie de vérité 😉

          Tiens lis ça : https://x.com/maleklebgdu74/status/2040434556688339077

          Le mec en question (expert en droit des affaires) a été parfait de bout en bout sur toute l'année dernière concernant les affaires financières qui touchaient Textor & l'OL (pendant que Guillemet suçait Textor.. désolé).

          Bonne nuit, cave

          PS : Je t'invite aussi à suivre Micka (@UnGoneExpa), parfait aussi depuis des années sur la situation économique de l'OL et les magouilles de Textor.

    7. J.fin de saison.ol
      j.f.ol - sam 4 Avr 26 à 22 h 45

      Je suis pas comptable mais il n'y a pas des écritures sur tous les mouvements financiers qu'il y a eu ?
      Vente de l'aréna, ol reign, ol féminin, achat et vente des joueurs vers botafogo et j'en passe
      C'est pas écrit noir sur blanc ?
      Il doit y avoir des traces, c'est pas possible, les chemins vont être remontés ou alors je suis trop naïf mais quand meme, ça paraît trop gros

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - sam 4 Avr 26 à 23 h 14

        Tu sais JFOL je t'apprécie mais je crois que t'es totalement candide quant au niveau de perfectionnisme des escrocs de ce monde.
        Si le travailleur basique est de plus en plus misérable, c'est car une minorité de cols blancs au dessus se régalent en toute impunité de fraude, blanchiment, corruption, malversations, etc etc sans que rien ne soit fait contre eux.
        Le problème c'est qu'on t'a tellement appris que le délinquant était un Arabe avec un sweat à capuche au bas d'une tour d'immeuble que t'as zappé le fait que les pires crapules de ce monde ont de beaux costards, de belles maisons, de belles phrases... et de beaux sourires lorsqu'ils te prennent par derrière pour t'en*uler pendant que les autres milliardaires (ceux qui possèdent les medias) te montrent un canot de petits noirs venus d'Afrique subsaharienne comme menace vitale à ton niveau de vie.

        Regarde la majorité des crises que traverse le monde occidental (crise financière, économique, logement, travail, environnementale, géopolitique, énergétique, etc etc) et tu verras que tous ceux qui sont responsables de ce bordel actuel ont de belles cravates, de belles maisons et de jolis mots (même si j'admets que Textor, mini Trump, avait le mérite d'avoir un côté Eric Cartman débile et grossier qui lui donnait une apparence de franchise).

        Lis le livre de Renaud van Ruymbeke (un des plus grands juges français sur le blanchiment d'argent) et tu verras que notre Etat s'est volontairement coupé les ailes pour lutter contre les vrais criminels financiers... vu que y a collusion entre les parasites au sommet des Etats et les parasites de la finance.

        La solution ?
        6 lettres.
        Ca commence par "G" et ça finit par "G".
        Et il y fait très froid.

        Signaler
        1. J.fin de saison.ol
          J.fin de saison.ol - sam 4 Avr 26 à 23 h 24

          🤣

      2. cavegone
        cavegone - sam 4 Avr 26 à 23 h 14

        C’est pas le problème jfol, de trouver les traces, il a dilapidé l’argent et comme c’était le patron on y peut pas grand chose…

        Maintenant y a plus qu’à négocier avec les créanciers…

        Signaler
        1. J.fin de saison.ol
          J.fin de saison.ol - sam 4 Avr 26 à 23 h 25

          S'il a dilapidé le pognon à quoi bon toutes ces plaintes dans toutes les directions ...

          Ça n'a aucun sens et ça va tourner court rapidement

        2. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 23 h 26

          "C’est pas le problème jfol, de trouver les traces,"

          Bah les seules traces qu'on trouve, cave, c'est celles dans le caleçon de Fonseca après les matches contre MU et Vigo hein.

          Et elles sont pas simples à effacer...

        3. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 23 h 29

          @JFOL

          Textor est aculé de toutes parts, il gesticule pour se sauver, c'est ce qui semble plus plus probable.

          @ cave

          " il a dilapidé l’argent et comme c’était le patron on y peut pas grand chose…
          Maintenant y a plus qu’à négocier avec les créanciers…"

          Justement on parle pas de "dilapidé d'argent" on parle de soi disant non paiements.
          Sauf que je te signale que c'est Textor qui a fait les transferts à Textor.
          On n'est pas dans le cas d'un Textor président de l'OL qui a baisé un autre club détenu par un autre.
          On est dans le cas de Textor président de l'OL qui aurait baisé Textor président de Botafogo (de ce qu'il dit).
          Le mec porte plainte contre ses propres agissements.
          La place de ce mec est à l'asile d'Arkham.

        4. Tongariro
          Tongariro - sam 4 Avr 26 à 23 h 33

          PS : Plus sérieusement, cave, j'exclus pas qu'un juge local (Brésil) donne raison à Textor.
          Mais d'ici à ce que tout ça vienne couler l'OL, je pense que Fonseca sera devenu moine bouddhiste avant..
          Et pour l'instant un constat simple : depuis son départ de l'OL, Textor a perdu tous ses litiges ou conflits administratifs, où qu'il soit.
          Je dis pas qu'il faut le prendre de haut mais là il me fait penser à une bête agonisante.
          Il faut juste le finir une bonne fois pour toutes.

    8. Avatar
      OLand - dim 5 Avr 26 à 0 h 16

      Est-ce qu'il y a un monde ou par exemple l'Arena a été vendue avec une écriture financière en faveur de Botafogo (=+XM€ pour Botafogo), ou des joueurs de Botafogo aient été achetés par l'OL (=-XM€ pour l'OL), etc....etc... et ou cette vérité comptable est implacable et ou l'entité OL doit de l'argent à l'entité Botafogo ?

      Signaler
    9. OLyonn@is
      OLyonn@is - dim 5 Avr 26 à 17 h 34

      C'est une blague...
      Textor ne doute de rien...

      Signaler

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