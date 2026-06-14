OL - Mercato : Mads Bidstrup pourrait signer jusqu'en 2031

La presse allemande se fait l'écho ce dimanche d'une avancée positive dans les négociations entre l'OL et le RB Salzburg pour Mads Bidstrup. Le milieu pourrait signer un contrat jusqu'en 2031.

Ça s'active du côté de l'OL. Le mercato ouvrira officiellement ses portes lundi, mais les dossiers sont déjà nombreux sur le bureau de Matthieu Louis-Jean et de ses équipes. Entre le possible départ d'Afonso Moreira, à qui le Bayer Leverkusen fait la cour, la signature attendue de Kaïl Boudache, sans compter les autres pistes observées, il y a du travail. Un des premiers points réglés pourrait être celui de Mads Bidstrup (RB Salzburg).

L'OL et Salzburg proches d'un accord ?

Priorité de l'Olympique lyonnais dans l'entrejeu, le Danois se rapprocherait fortement du Rhône. Ce dimanche, la presse allemande (Sky Sport et son journaliste Florian Plettenberg) indique que les deux clubs seraient proches d'un accord pour le milieu de terrain de 25 ans. Il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Quant au capitaine de la formation autrichienne, il se serait déjà entendu avec le 4e de Ligue 1 pour son contrat. La durée de celui-ci serait de cinq ans, soit jusqu'en 2031. Il pourrait, si cela se confirme, être présent à la reprise fin juin. Ou du moins intégrer l'équipe d'ici au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.