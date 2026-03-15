Le Havre - OL : Digard élogieux envers Fonseca avant la rencontre

L’OL se déplace au Havre ce dimanche (17h15) en Ligue 1. Interrogé sur les Lyonnais, Didier Digard a encensé le travail opéré par le coach lyonnais.

Les Lyonnais ont semblé retrouver quelques couleurs à Vigo ce jeudi (1-1). Mais comme l’a rappelé Fonseca lors de ses dernières prises de parole, chaque confrontation est différente. Et celui de dimanche face au Havre (17h15) en est le parfait exemple. Face à une équipe qui se bat pour assurer son maintien, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico devront une nouvelle fois montrer les muscles pour tenter de s’imposer au stade Océane.

Bien que Le Havre reste sur trois revers consécutifs en championnat, le temps n’est pas à la consternation. "C’est plutôt l’envie d’inverser les choses qui est présente. Contre Nantes (2-0), on n’a pas fait preuve d’assez de combativité. Contre Brest (2-0) on a été très forts, on a gagné plus de duels qu’eux. On a peut-être été un peu trop studieux et il nous a manqué de la folie. Il faut qu’on se lâche. On rentrera dans ce match (face à l’Olympique lyonnais) avec beaucoup de détermination", a déclaré le technicien normand Didier Digard vendredi.

"C’est une super équipe avec le meilleur coach du championnat"

Pour cette partie, comme il en a l’habitude ces derniers temps, Paulo Fonseca devra gérer son effectif, contraint par de nombreuses blessures. Une liste à laquelle s’est rajouté Rémi Himbert, touché à la cheville en Coupe d'Europe. Mais dans ce domaine, l'entraîneur portugais excelle selon Didier Digard. "J’aime beaucoup sa manière de s’adapter tactiquement. Il pose toujours beaucoup de problèmes à ses adversaires. C’est une super équipe avec le meilleur coach du championnat", a-t-il glissé.

Ce dimanche, l'ancien milieu de terrain espère revivre la bonne performance que ses troupes avaient livrée au match aller malgré la défaite 1-0 au Parc OL. "Je pense que c’était une prestation qui nous a fait basculer tactiquement. Les joueurs ont compris qu’ils pouvaient regarder des formations comme Lyon dans les yeux. C’était du haut niveau. Cette opposition nous a donné de la confiance", a-t-il poursuivi. Reste à voir qui aura le plus appris de cette rencontre jouée en décembre 2025.