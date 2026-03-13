Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre

Ce dimanche (17h15), l’OL se déplace sur la pelouse du stade Océane pour affronter le Havre. Jérémy Stinat arbitrera ce match comptant pour la 26ème journée de Ligue 1.

C’est une affiche qui a déjà fait parler d'elle ces derniers jours. Opposé au Celta ce jeudi (21h), l’OL avait demandé à la LFP de déplacer la rencontre. Bien que la requête ait été acceptée par la Ligue, Le Havre n’a pas donné une réponse favorable, pour des raisons de billetterie. Sur le terrain, l’Olympique lyonnais reste sans victoire lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1. De son côté, Le Havre reste sur deux défaites consécutives sans avoir réussi à trouver le chemin des filets.

Mais au stade Océane ce dimanche (17h15), l’intensité et la rugosité devraient être au rendez-vous. En effet, l’OL, désormais quatrième après son match nul face au Paris FC ce dimanche (1-1), doit ramener de précieux points de ce déplacement pour continuer de rêver à une qualification en Ligue des champions. Pour la formation havraise dirigée par Didier Digard, l’objectif est tout autre, mais tout aussi important : assurer le maintien. Bien que les équipes derrière elle au classement n’avancent pas, les coéquipiers d’Arouna Sangante seraient bien inspirés de prendre quelques longueurs d’avance.

Mathieu Vernice à la VAR

Pour arbitrer cette rencontre, Jérémy Stinat sera au sifflet. Ce sera la deuxième fois que l’ancien joueur professionnel dirige un match de l’OL cette saison. La première est encore dans les esprits des supporters lyonnais puisqu'il s’agissait du match aller spectaculaire entre le Paris FC et l’OL (3-3). Une rencontre durant laquelle l’arbitre avait exclu le latéral gauche lyonnais Abner.

Pour l’assister lors de ce match, Christophe Mouysset et Youssef El Hamzaoui seront ses assistants. Abdelatif Kherradji occupera le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Mathieu Vernice et Stéphane Bré seront chargés de la VAR.