Actualités
Jérémy Stinat
Jérémy Stinat (Photo by VALERY HACHE / AFP)

Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre

  • par Elohan Latta

    • Ce dimanche (17h15), l’OL se déplace sur la pelouse du stade Océane pour affronter le Havre. Jérémy Stinat arbitrera ce match comptant pour la 26ème journée de Ligue 1.

    C’est une affiche qui a déjà fait parler d'elle ces derniers jours. Opposé au Celta ce jeudi (21h), l’OL avait demandé à la LFP de déplacer la rencontre. Bien que la requête ait été acceptée par la Ligue, Le Havre n’a pas donné une réponse favorable, pour des raisons de billetterie. Sur le terrain, l’Olympique lyonnais reste sans victoire lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1. De son côté, Le Havre reste sur deux défaites consécutives sans avoir réussi à trouver le chemin des filets.

    Mais au stade Océane ce dimanche (17h15), l’intensité et la rugosité devraient être au rendez-vous. En effet, l’OL, désormais quatrième après son match nul face au Paris FC ce dimanche (1-1), doit ramener de précieux points de ce déplacement pour continuer de rêver à une qualification en Ligue des champions. Pour la formation havraise dirigée par Didier Digard, l’objectif est tout autre, mais tout aussi important : assurer le maintien. Bien que les équipes derrière elle au classement n’avancent pas, les coéquipiers d’Arouna Sangante seraient bien inspirés de prendre quelques longueurs d’avance.

    Mathieu Vernice à la VAR

    Pour arbitrer cette rencontre, Jérémy Stinat sera au sifflet. Ce sera la deuxième fois que l’ancien joueur professionnel dirige un match de l’OL cette saison. La première est encore dans les esprits des supporters lyonnais puisqu'il s’agissait du match aller spectaculaire entre le Paris FC et l’OL (3-3). Une rencontre durant laquelle l’arbitre avait exclu le latéral gauche lyonnais Abner.

    Pour l’assister lors de ce match, Christophe Mouysset et Youssef El Hamzaoui seront ses assistants. Abdelatif Kherradji occupera le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Mathieu Vernice et Stéphane Bré seront chargés de la VAR.

    à lire également
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe LFFP : Shrader absente pour "raisons personnelles" pour OL Lyonnes - PSG 17:30
    Jérémy Stinat
    Le Havre - OL : Jérémy Stinat sera l’arbitre de la rencontre 16:40
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL (1-1) : Giraldez reste confiant avant le match retour 15:50
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    Depuis 2002, l’OL ne se qualifie plus après un nul européen en huitième aller 15:00
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 mars en podcast 14:10
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Le Havre - OL : 800 Lyonnais attendus, utilisation de drone de surveillance autorisé 13:20
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Celta - OL (1-1) : la réaction complète de Moussa Niakhaté 12:30
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Fonseca a aimé la réaction à la perte de balle 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    Entraînement à 11h, retour à Lyon... l'OL enchaîne après le Celta 11:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Tolisso a honoré son 300e match avec l’OL 10:15
    Moussa Niakhaté (OL) face à Borja Iglesias (Celta)
    Niakhaté après Celta - OL (1-1) : "On en est au même point qu'avant le match" 09:30
    Borja Iglesias exclu lors de Celta - OL
    Au Parc OL, le Celta devra faire sans Iglesias ni Mingueza 08:45
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Mata après Celta - OL (1-1) : "On aurait mérité de gagner" 08:00
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    Celta - OL (1-1) : Kango n'est pas resté au point mort 07:30
    Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
    Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus 00:24
    Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
    Celta - OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 12/03/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    Ligue Europa : l'OL ramène un nul de Vigo et reste en vie 12/03/26
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    Celta - OL : la surprise Kango d’entrée à droite 12/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut